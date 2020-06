El "Kun" Agüero fue operado de la rodilla izquierda en Barcelona

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, figura del Manchester City inglés, fue operado este miércoles de la rodilla izquierda por el doctor Ramón Cugat, en Barcelona.

"Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo", escribió el "Kun" en su cuenta oficial de Twitter con una foto suya en la cama de la clínica.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF