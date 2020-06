https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los encargados de las 12 piscinas deportivas de la ciudad presentaron los protocolos pero hasta el momento no lograron que les permitan abrir. El gobierno pone reparos por los “ambientes cerrados y poco ventilados”.

Una actividad que espera la habilitación Piden la apertura de natatorios Los encargados de las 12 piscinas deportivas de la ciudad presentaron los protocolos pero hasta el momento no lograron que les permitan abrir. El gobierno pone reparos por los "ambientes cerrados y poco ventilados".

Tras la habilitación de gimnasios y actividades deportivas en Santa Fe, los natatorios quedaron momentáneamente al margen, a la espera de que les permitan reiniciar las actividades ordinarias, con los debidos protocolos sanitarios debido a la pandemia por Covid-19. En la ciudad funcionan 12 natatorios a los que concurren asiduamente al menos unas 200 personas.

Desde la Cámara que agrupa a los natatorios y otros encargados de los mismos no se explican por qué hasta el momento no les permiten reanudar las actividades. “Hicimos todo lo que nos pidieron, presentamos los protocolos, explicamos cómo serán las medidas de seguridad sanitaria, con dos nadadores por andarivel, un total de 10 deportistas por piscina, sin uso de duchas, pero sin embargo no nos habilitaron todavía”, dijo Ricardo Doldán, profesor de ADN académica de natación.

“Lo incongruente de esto es que el protocolo que presentamos es el más seguro de todos los que se presentaron para habilitar las actividades deportivas”, asegura Doldán. Otras provincias, “como La Rioja, Neuquén o Corrientes” —dice Doldán—, ya habilitaron la práctica de la natación. Pero en Santa Fe hasta el momento sólo se les permite entrenar a los deportistas olímpicos.

Gestiones



“Iniciamos gestiones ante la secretaria de Deportes de la provincia, Claudia Giaccone, ante el encargado de Deportes de la Municipalidad, Adrián Alurralde, pero no tenemos las respuesta que esperamos”, señaló el profesor de natación. “Es una incongruencia, porque a los kinesiólogos les permiten utilizar las duchas antes y después de la piscina, y a nosotros ni siquiera nos permiten utilizarla”, agregó.

Por su parte, desde la Cámara de Gimnasios y Natatorios, el profesor Néstor Quiroga mencionó: “Pasamos por todas las instancias, con la presentación de los debidos protocolos, hasta que llegamos al área de Epidemiología de la provincia. Nos atendió Carolina Cudós (al frente del área en el gobierno provincial), quien nos señaló que debíamos reenviar los protocolos. Lo hicimos y hasta el momento no obtuvimos respuesta”.

De esta forma, los encargados de los natatorios no entienden por qué no les permiten reabrir, como ya lo hicieron en otras provincias. “Por supuesto que si nos permiten trabajar seremos muy responsables y cuidadosos”, finalizó Quiroga.

Respuesta



Giaccone explicó que “siempre” atendieron “los reclamos de los dueños de natatorios”, porque “tenemos clara noción de que los protocolos son los mismos que los de los gimnasios y clubes”. Luego dijo que analizaron el protocolo y “está bien, lo aprobamos y lo derivamos a Salud, que es quien dice qué se habilita y qué no”.

“El problema con los natatorios, según nos dice Salud, es el ambiente, que tiene que estar muy ventilado y en esta época del año son cerrados”, dijo Giaccone. “Y por el hecho de que tampoco tengan vestuarios, lo que Salud espera es que cambie el clima”, dijo la funcionaria. Dicho esto, de no modificarse esta postura, se da a entender que los natatorios recién podrían habilitarse cuando termine el invierno.

Pese a ello, “en la provincia hay 10 nadadores olímpicos que ya pueden entrenar, con todos los protocolos necesarios y bien ventilados”, aclaró la funcionaria.