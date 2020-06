Se bloquearon 11.500 viviendas en 5 meses

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El trabajo articulado en el territorio para descacharrado, búsqueda de febriles y fumigación resultaron clave en la prevención y control en la ciudad. La Municipalidad continúa con las tareas donde aparecen casos y ya comenzó el trabajo con miras al próximo verano.

Si bien prosiguen las acciones para evitar más brotes, la Municipalidad ya casi alcanzó -en 5 meses- la cantidad de viviendas relevadas de todo el año pasado, mientras que duplicó la cantidad de descacharrados y fumigaciones, gracias a un trabajo fuerte en territorio que involucró a instituciones y distintos niveles del Estado.

En un informe con los datos relevados en los distintos bloqueos de los casos de dengue hasta el 31 de mayo de este año, surge que se visitaron 11.461 viviendas de 40 barrios de la ciudad de Santa Fe, realizándose descacharrado en 4.229 oportunidades, y fumigaciones en 5.913 lugares (tanto peridomiciliarias como intradomiciliarias), además de brindar información y recomendaciones en la totalidad de las casas.

En tanto, durante todo el año 2019, hubo 12.708 viviendas relevadas, se realizó descacharrado en 1.914 oportunidades y fumigaciones en 3.132 peri o intradomicilios. Esto significa que en cinco meses de 2020 aumentaron los niveles de intervención en las acciones de prevención en territorio.

Desde el inicio de la gestión de Emilio Jatón se vienen realizando actividades de capacitación, descacharrado asistido y bloqueos, en articulación con la provincia. En el marco del aislamiento social por el coronavirus, se continúa con estas acciones en distintos barrios de la ciudad junto con la difusión de información.

En la provincia hay confirmados más de 5.066 casos de dengue, de los cuales 238 corresponden a la ciudad capital, en la semana epidemiológica N° 24 de este año y de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud provincial. De esta manera, la ciudad concentra el 4,7% de los casos de dengue de la provincia.

“Cuando asumimos la gestión nos enfrentamos a la posibilidad de que en la ciudad haya un importante brote de dengue. Eso es porque había un alerta epidemiológico vigente para la zona desde fines de 2019, por la gran cantidad de casos que hubo otros años y por cómo estaba avanzando el vector”, explicó Emilio Jatón y agregó: “Por eso, desde el primer día empezamos a trabajar la prevención junto a la ciudadanía. Sabemos que el mosquito aedes aegypti se reproduce sólo en agua limpia, dentro de las casas, así que hicimos mucho hincapié en capacitar y acompañar el descacharrado”.

Las acciones llevadas a cabo hasta el momento, así como los datos parciales, se analizaron este martes en la Estación Belgrano en una reunión de los equipos municipales de intervención en tema dengue, pertenecientes a la Secretaría de Cuidados y Acción Social (Dirección de Salud), a la Secretaría de Ambiente (área de Zoonosis) y a los coordinadores de distrito, de donde surgió que es esencial la planificación y el trabajo en el territorio para garantizar buenos resultados.

Territorio

La secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social municipal, Victoria Rey contó que la primera acción de prevención y descacharrado se hizo en tres barrios: San Lorenzo, Chalet y Fomento 9 de Julio, debido a que en éstos se habían producido los principales brotes de 2019. A partir de enero se comenzó a trabajar en otros barrios -como Playa Norte y Barrio 29 de abril II- y, cuando comenzaron los primeros casos, se intensificaron las acciones y se realizaron los bloqueos en la manzana y en las aledañas. Se trabajó en conjunto con las organizaciones e instituciones, y el centro de salud de cada barrio tuvo un rol primordial.

“El trabajo de la prevención no solo está en la comunicación, la concientización sino también en reforzar el cambio de algunas pautas y conductas hacia el interior de los domicilios; y para esto es clave la participación comunitaria e institucional porque eso contribuye al éxito de la acción”, destacó Rey. Y agregó que se corría riesgo de tener un brote más grande que el de 2019 (que superó los 360 casos) o incluso que el de 2016; no obstante, esto no ocurrió.

“Hubo un arduo trabajo, una ampliación por parte del municipio de los equipos para llegar a más domicilios y familias para hacer los bloqueos más rápidamente y expansivamente en el territorio. Los números nos indican que son menos los casos que el año pasado y tiene que ver el trabajo que se hizo con rapidez ante la alarma epidemiológica que se emitió en diciembre del año pasado”, adujo.

Asimismo, Rey valoró la eficacia del trabajo intensivo, extensivo, interinstitucional y de articulación de los diferentes niveles del Estado. “Está a las claras que trabajar de esta manera, en conjunto, da sus frutos y nos indica que es el camino a seguir y a profundizar en materia de política pública de prevención de dengue”, destacó Rey.

Qué es el bloqueo

Si bien ya se registran casos en toda la zona urbana, se identifican ocho brotes de reporte constante en los barrios Pompeya, San Martín, Los Ángeles, Sargento Cabral, Roma, Los Troncos, San Pantaleón y Pro Adelanto Barranquitas, con predominio de la zona norte de la ciudad. Los serotipos circulantes son dos (DEN1 y DEN4) con prevalencia del DEN1.

En cada operativo de bloqueo se realizó la visita a la vivienda del caso confirmado. Los médicos del área realizaron entrevistas a los pacientes para recopilar información valiosa sobre: presencia de síntomas, tratamiento, lugares donde han concurrido con los síntomas, entre otros. Se entregó repelente y se realizó pulverización, en el interior y exterior de la casa.

Además, se llevó a cabo la búsqueda de febriles, se dio a cada vecino las recomendaciones pertinentes relacionadas con la enfermedad, se entregó folletería, se realizó descacharrado, pulverización con adulticidas y se aplicó larvicida en reservorios de agua con presencia de larvas (control focal) en los patios de las casas de los vecinos de las manzanas aledañas al caso.