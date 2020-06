https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.06.2020

Espectáculos Belén Francese dio positivo de coronavirus La actriz confirmó a través de su cuenta de Twitter que tiene Covid-19.

Belén Francese anunció este miércoles que dio positivo en Covid-19 a través de su cuenta de Twitter. La actriz asistió en las últimas semanas a “El precio justo”, el programa de Lizy Tagliani, quien también tiene coronavirus.

“Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID. Estoy en shock, con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos, pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto”, escribió Francese en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, aclaró cuáles fueron los recaudos que tomó Telefé, donde ella participó de “El Precio Justo”: “En el canal te toman la fiebre. Hay alcohol por todos lados! Yo soy obse me lavo las manos 100 veces por días! No toco a nadie! Salia a trabajar! Mas q hay escases! No a joder! Llegaba y directo a la ducha”.

La modelo no mencionó en su mensaje que el resultado positivo esté relacionado por su paso por el programa de Lizy Tagliani. Sin embargo, ya son 13 los contagiados entre personal técnico, artístico e invitados que fueron al programa de juegos, entre ellos Miguel Ángel Cherutti, que anunció este mismo miércoles que tiene coronavirus, aunque sin síntomas.