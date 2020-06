https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.06.2020

Contexto sostenido de volatilidad por la pandemia Las bolsas mundiales operan con altibajos y el petróleo registra fuertes bajas

Las bolsas mundiales operaban este miércoles con altibajos en la mayoría de los principales activos, y el barril de petróleo crudo cotizaba con fuertes bajas en sus valores en los mercados internacionales de Nueva York y Londres, en un contexto sostenido de volatilidad por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con mayoría de subas, según datos de la agencia Bloomberg. El índice japonés Nikkei concluyó la jornada con una baja de 0,07%, Hong Kong de 1,62% y Corea tuvo una suba de 1,42%.

En tanto, Taiwán cerró sus operaciones con subas de 0,42%, mientras que China lo hizo con variaciones positivas de 0,01% en su índice Shenzhen y 0,30% en el Shanghai. En Europa las plazas operaban en baja, que resultaban de 2,3% en Alemania; 2,07% en Francia; 2,3% en el Reino Unido; 2,28% en España y 2,29% en Italia.

Los mercados de Nueva York operaban en baja y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 1,93% para ubicarse en 25.651,78 puntos, en tanto que el índice selectivo S&P 500 perdía 1,38% y el tecnológico Nasdaq registraba bajas de 1,32%.

Foto: Gentileza

La Bolsa de San Pablo operaba con bajas de 0,87% y su principal indicador, el Bovespa, se ubicaba en 95.138,90 puntos. La Bolsa de Comercio porteña subía 0,10% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 40.844,05 puntos, y el riesgo país subía 2% y se situaba en 2.510 puntos básicos, según el índice que elabora el J.P. Morgan.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina operaban con una baja 0,27% en el Bonar 2037, y el Bonar 2024 caía 0,31%.

En tanto que la mayoría de las acciones de las 19 empresas argentinas que cotizan en Wall Street -a través de ADRs- operaban con signo negativo, con pérdidas de hasta 3,42% en Edenor, a excepción de Grupo Galicia e IRSA que operaban con alzas de 1,95% y 1,21%, respectivamente.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban con variaciones positivas en la rueda de apertura del Mercado de Chicago: la soja subía US$ 0,3 para ubicarse en US$ 321,18 la tonelada para julio, y el maíz ganaba US$ 0,1 hasta US$ 127,85 para septiembre.

En tanto, siguiendo la tendencia general del mercado, el trigo mostraba un incremento de US$ 0,1 hasta los US$ 177,66 por tonelada en los contratos futuros con entrega en diciembre, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex) caía 4,68% y se comercializaba a US$ 38,48 el barril en los contratos con entrega en agosto, en tanto que el Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 4,68, y perdía 4,47%, para su entrega también en agosto.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,48%, mientras el bono a 10 años rendía 0,38% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,19%.

Con información de Télam.