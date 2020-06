https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A la espera de una vacuna es el tratamiento que se aplica en los pacientes de coronavirus internados en cuidados intensivos. Con cada extracción de plasma pueden atenderse tres enfermos.

Ya se realizó la primera donación El plasma de santafesinos recuperados, se suma para tratar a enfermos críticos de Covid-19

Las personas que se recuperaron del Covid-19 desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad (anticuerpos). Los anticuerpos se encuentran en una parte de la sangre llamada plasma. El plasma de la sangre donada de los pacientes recuperados, que contiene anticuerpos contra el coronavirus. “El Centro Regional de Hemoterapia en Rosario es el que se encarga de concentrar nuestras muestras y testeos para después calificarlos. El primero en calificar fue el paciente de 34 años (Julio Lucero), quien ya hizo su primera donación. De cada donación se obtienen 600 mililitros como mínimo y de cada donación se pueden separar tres unidades de plasma, es decir que podemos atender a tres pacientes con una sola donación”, resaltó la doctora Roxana Valentini, jefa de Hemoterapia del Iturraspe, en diálogo con El Litoral.

La profesional participó de la donación y detalló cómo se llevó adelante y explicó la importancia de obtener el plasma de pacientes recuperados. “Estamos en un protocolo nacional para obtener plasma Covid para tratar pacientes que están con la enfermedad activa. La idea es transfundir, a través de ese plasma, los anticuerpos que los recuperados desarrollaron para neutralizar el Covid que tiene el paciente enfermo”, explicó Valentini y agregó que “se realiza lo que se llama inmunización pasiva”.

En cuanto a los requisitos que se tienen en cuenta para que una persona recuperada pueda donar su plasma, la doctora indicó que “obviamente tiene que estar recuperado de Covid, tener dos test negativos; primero lo entrevistamos, donde debe calificar como donante de sangre en general; obtenemos las muestras para la serología y también para determinar que tenga o no anticuerpos”.

—¿Puede pasar que un paciente recuperado no posea anticuerpos?

—Sí, puede pasar que haya pasado mucho tiempo y que los anticuerpos cayeron. Hasta ahora nosotros en el Iturraspe de los recuperados testeados, de tres personas, dos calificaron con los anticuerpos (uno de ellos Julio Lucero). Y en el restante no había la cantidad suficiente de anticuerpos.

—¿Y la restante persona apta para donar plasma?

—Es una mujer, pero todavía la estamos reservando porque es un poco impresionable. Seguramente la semana que viene, con los que estudiemos en estos días, tendremos conectados varios a la máquina.

—¿Los tratados con estos anticuerpos son pacientes con sintomatología grave?

—Sí, son pacientes que están con respirador, o sin respirador pero con una situación crítica en Unidades de Cuidados Intensivos.

—¿Hasta el momento qué efectividad ha tenido el tratamiento?

—Los trabajos están en curso, por ahora muchas conclusiones no se pueden sacar. Es más, lo que nosotros estamos desarrollando es un protocolo para ver si sirve o no sirve. El tratamiento parece ser promisorio pero no se puede afirmar que cura.