Jamel Herring, campeón superpluma OMB, dio positivo de coronavirus

El campeón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Jamel Herring, anunció este miércoles en su cuenta de Twittter que dio positivo en una prueba de coronavirus.

Herring tenía programada una defensa mundialista ante el puertorriqueño Jonathan Oquendo, el próximo 2 de julio, en el MGM Grand, de Las Vegas, combate que fue postergado en fecha a definir.

Last week, I tested positive for COVID-19. That’s the bad news.



The good news however is, I feel ok and have self-isolated until I receive a clean bill of health. My WBO Junior Lightweight world title defense against Jonathan Oquendo will be rescheduled shortly.



Semper Fi 👑