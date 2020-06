Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.06.2020

20:32

Controles

AMALIA ISSA

“Uno tiene temores, dudas, ya no se sabe qué pensar, porque aquí dicen que hay controles, que cuidan las entradas a la ciudad. Sin embargo, vino esa doctora infectada de la zona norte al hospital Iturraspe y ahora tenemos otro caso en el hospital Cullen, ¡¿cómo hizo esa persona para venir desde La Plata a un pueblo de Santa Fe y de ahí dirigirse tranquilamente al hospital a tratarse por una lesión en su nariz?! ¿Qué clase de controles se hacen? Yo lo dudo. Hasta parece que quisieran que entre el virus a Santa Fe, porque lo que hacen no se puede creer. Estos casos son algo raros, insólitos... Y he escuchado a la nueva ministra de Salud diciendo que no nos hagamos ilusiones, que el virus puede entrar, que puede haber un pico en Santa Fe... ¿Está abriendo el paraguas?, ¿será porque no se cuida como corresponde? ¡Y que van a traer infectados de Bs. As. a las camas de la provincia!, ¡¿qué es eso?! ¡Si cuidamos verdaderamente, no va a haber ningún brote! No dejen entrar ni salir a nadie de Santa Fe y listo. Así estaremos protegidos los que hace 4 meses que estamos haciendo cuarentena”.

Despropósito II

UNA JUBILADA

“Soy una veterana jugadora del Quini... Era, porque desde que aumentó a $ 80 estoy totalmente de acuerdo con la persona que en El Litoral del viernes 19/6 que publicó que es un despropósito que salga $ 80 la jugada. ¡Carísimo!, ¿al mes cuánto sale?, 5 semanas por $ 160 ¿cuánto suma? Me parece una barbaridad. No todos podemos pagar eso, menos los jubilados, aunque nadie me obliga a jugar, claramente... Me parece pésimo lo que ha hecho la Caja”.

Respetar el orden constitucional

ALFREDO SALOMÓN

“El señor presidente de la Nación debe entender que estamos en plena democracia y en consecuencia debe respetar la división de poderes. La Constitución Nacional en su artículo 17 dice, claramente, que la intervención del Poder Ejecutivo es ilegal en el problema de Vicentin y es inconstitucional y genera inquietud. El señor presidente, cuando juró como tal, expresó: si así no lo hiciera, Dios y la Justicia me lo demanden; y es lo que está haciendo el pueblo ahora: se lo está demandando. Y en cuanto a la provincia de Santa Fe: cuidemos esa fuente de trabajo y los granos serán manejados por la empresa Vicentin y nadie más”.

Día del Padre y de la Ancianidad

MARIO PILO

“Por decisión de la ONU, el 21 de junio, Día del Padre, en que saludamos a los que están y recordamos a los que no están, fue también el Día de la Ancianidad. Recordemos que en el 2050 habrá más ancianos de 70 años que niños de menos de 5 años y la economía estará en manos de aquéllos. Nuestra Asociación Civil Anticorrupción viene haciendo hincapié en que así como la sociedad republicana, igualitaria luchó y lo sigue haciendo por otros colectivos vulnerables, minusválidos, mujeres, niños, adolescentes, lo hace también por los derechos humanos y sociales de la ancianidad. Siguiendo, por respeto, no por complacencia, lástima, conmiseración y otras indignidades para los iguales, sanos y plenos, una necesaria acción contra las teorías del viejismo, ya sea en sus versiones, aparentemente cariñosas, como las del viejito sabio, el abuelito bueno, etc., o menos, las discriminatorias que estereotipan al anciano, como viejo retrógrado, dinosaurio, mal llevado, quejoso, o los que los califican, disvaliosamente, como personas de riesgo, que deben aislarse. Toda persona mayor de 60 años es necesariamente de riesgo, por el natural y paulatino agotamiento de sus energías vitales, aunque, como el viento, pueden seguir soplando fuerte, pero y por eso, la machucamos, en este momento de la vida, en que tenemos la potencialidad del cerebro lúcido, la experiencia sabia, la solidaridad económica”.

Llegan cartas

Un mal diagnóstico

María Magdalena Escobar de Azcuénaga

A las 8 de la mañana del 31 de mayo pasado, a causa de fuertes dolores abdominales, llamé a “RPM, Servicio de Emergencias Médicas”, al que estoy abonada, solicitando atención con carácter de urgente.

Pasada una hora llegó una persona, vestida de civil y con barbijo, manejando él la ambulancia sin acompañamiento de persona alguna.

Por mi información verbal, me diagnosticó enterocolitis y, a pesar de yo decirle que no tenía colitis, me inyectó una Buscapina.

A mi requerimiento intentó auscultarme pero no pude soportarlo por los tremendos dolores de vientre, la evidencia de esa hipersensibilidad no alteró su diagnóstico y me dijo que esperara tranquila el resultado de la inyección que calmaría mis dolores y se fue.

Preocupada por esta superficial atención (soy viuda de médico), le pedí a mi hija que me llevara al Sanatorio Garay, de cuya Guardia me trasladaron inmediatamente a hacerme tomografía computada y 30 minutos después estaba en quirófano y siendo intervenida de urgencia por una perforación intestinal, agravada por peritonitis severa.

Tengo 80 años de edad, señor Director, y no creo necesario decirle mi destino si hubiera obedecido esa indicación de “quedarme tranquila en mi casa esperando el resultado” de una simple inyección. De hecho, no importa la edad, en este caso la espera hubiera sido letal para cualquiera.

Con posterioridad intenté un reclamo con la firma, me atendieron de mala manera y dijeron que “investigarían”. No llamaron nunca.

El propósito de esta carta a un medio de la penetración de El Litoral, es difundir el peligro que significan este tipo de servicios cuando son mal prestados. Atentamente.