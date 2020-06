https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Julierac no se rinde

Filtrado. Debido al planteo de paridad realizado por mujeres y respaldado por el pleno de la Cámara, Sebastián Julierac no pudo ocupar la banca de diputado.

Sebastián Julierac no pudo ingresar a la banca de diputado debido al planteo de paridad realizado por mujeres respaldado por el pleno de la Cámara en la sesión preparatoria y de jura de los integrantes del cuerpo en diciembre pasado. Integraba la nómina de Juntos por el Cambio y en la banca se sentó Cesira Arcando. Más allá de planteos legales que hasta el momento no tuvieron eco, Julierac presenta proyectos o notas todas las semanas ante Mesa de Entrada de la Cámara que la ubica en Asuntos Entrados en el capítulo “peticiones particulares”. De todas maneras, el diputado 51 se hace notar cada catorce días ingresando temas que el pleno de la Cámara ignora.