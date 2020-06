https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero podría dejar Vélez Centurión: "Está todo dado para volver a Boca"

El delantero de Vélez Sarsfield Ricardo Centuríón aseguró este miércoles que está "todo dado para volver a Boca, porque todos saben el cariño" que siente por la entidad "xeneize".

"Los hinchas y los actuales dirigentes saben lo que pienso y siento por el club, así que creo que no hace falta más nada y está todo dado para que vuelva. Tengo un cariño muy grande por Boca. Y con Román (Riquelme) tengo contacto y nunca me voy a olvidar del día que me invitó a su casa a comer asado, me contó muchas anécdotas y hasta pateé alguna pelota con él. Esas son cosas que te quedan para toda la vida", expresó a Radio Continental el jugador cuyo pase pertenece a Racing.

"De paso le deseo un hermoso cumpleaños hoy a Riquelme (hoy cumplió 42 años). Pero estoy tranquilo y si se da la llegada a Boca lo tomaré como que es el momento. Pero si no se da, lo tomaré como que son cosas de la vida", aseguró.

"Ricky", de 27 años, sostuvo que de Boca lo llamaron, "pero no Riquelme​ directamente, sino gente que trabaja en el club, para charlar sobre la situación del contrato con Racing".

"Con (Sebastián) Beccacece no hablé nunca -aclaró el futbolista-, no lo conozco personalmente, pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego como así también la que tenía el Gringo (Gabriel) Heinze en Vélez".

"En Boca siempre nos llevamos bien con Carlos Tevez, aunque él tenía sus amigos y yo los míos. Pero como compañeros siempre queríamos ganar. Él es un ganador y se nota, porque se tiraba de cabeza en cada pelota. Pero cuando se terminaba el entrenamiento, yo me iba a mi casa y él a la suya. Teníamos miradas diferentes de la vida, pero siempre hubo respeto", apreció Centurión.

"Por lo pronto de Racing nadie me llamó para decirme 'acá no podés volver'. Siempre dije que si tengo que volver lo voy a hacer porque es mi trabajo. En ese caso, lo haré con total felicidad porque nací ahí y le tengo mucho cariño al club", advirtió.

Para finalizar remarcó que ya sabe "perdonar y reconocer errores", y manifestó: "sé que si lo veo al Chacho (Eduardo) Coudet le voy a dar un abrazo y voy a tratar de hablar y pedirle perdón porque sé que le fallé en su momento. Y con las cosas que me pasaron a mí muy fuertes, la vida me enseñó muchas cosas (recientemente fallecieron su abuela y su novia)".



