Después de más de tres meses volvió a abrir la Torre Eiffel

La Torre Eiffel, luego de estar cerrada 104 días por la pandemia de coronavirus Covid-19, volvió a abrir sus puertas esta mañana aunque con restricciones, que irán modificándose con el correr de los días.



"¡Aquí vamos, estoy abierto y listo para recibir a mis primeros visitantes con una batucada!", publicó la cuenta oficial de Twitter (@LaTourEiffel) de uno los símbolos de París.



El 13 de marzo pasado la "dama de hierro" de 131 años y 324 metros de altura tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia.

🇫🇷 Premiers visiteurs aux 1er et 2e étages 😃 10 mn de montée par étage seulement ! 💖

🇬🇧 Our first visitors arrive at the 1st and 2nd floors. 10 minutes only to climb each level 💪#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/GBf26ElSAD