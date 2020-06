San Jerónimo Norte: ediles del Frente piden la prórroga del aumento de la TGI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los concejales Lucía Tione y Julio Jacquier solicitaron al Ejecutivo Municipal que traslade por el plazo de 60 días la aplicación del incremento aprobado para la Tasa General de Inmuebles de un 20% según inciso “B” del Art. 2 de la Ordenanza Nº 5/20 del corriente año para el mes de abril de 2020.

En el marco de la pandemia de Coronavirus ediles del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) presentaron un proyecto de Resolución en el que solicitan extender la prórroga del aumento de la Tasa General de Inmuebles por 60 días. El proyecto será tratado este jueves en la sesión ordinaria.

En diálogo con El Litoral la edil Lucía Tione (autora del proyecto junto al concejal Julio Jaquier) manifestó que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que fue extendido por el Poder Ejecutivo Nacional, no pudo gran parte de la población realizar sus trabajos y ocupaciones; más allá de haber flexibilizado actividades el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, en tiempo y forma como normalmente lo hacían.

“Más allá que se halla declarado el “distanciamiento, social, preventivo y obligatorio”, las actividades productivas no se han reactivado. Se han registrado aumentos en comestibles y otros ítems en el transcurso de ésta pandemia, pero no se abrieron paritarias para la mayoría de los gremios y por lo tanto el ingreso de los contribuyentes no tuvo aumento alguno e incluso los Jubilados Nacionales tuvieron un exiguo aumento en sus haberes (6,9 %) y por ello pedimos una nueva prórroga”.

Tione agregó que el pedido de que se prorrógue nuevamente, por el plazo de 60 días la aplicación del incremento aprobado para la Tasa General de Inmuebles, de un 20% según inciso “B” del Art. 2 de la Ordenanza Nº 5/2020 del corriente año, para el mes de abril de 2020.

“Deje sin efecto el incremento en Tasa General de Inmuebles, de un 10% según inciso “C” del Art.2 de la Ordenanza Nº 5/2020 del corriente año, para el mes de Agosto de 2020. Y prorrogado en primera instancia por Ordenanza Nº 14/2020, por el término de 60 días”, apuntó.