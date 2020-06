Baltazar Tokman y sus "Murciélagos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ciclo conducido por Daniela Cometto entrevistará este viernes al realizador de “Buscando a Myu” y “Casa Coraggio”, quien hablará de la película que rodó en cuarentena.

Redacción de El Litoral

Este viernes, desde las 19.30, la actriz Daniela Cometto realizará una nueva entrega del ciclo de entrevistas “Conversaciones con gente que sabe”, desde su cuenta de Instagram (@daniela_cometto). En esta ocasión el invitado será Baltazar Tokman, director, guionista y productor de sus propios documentales y películas. La charla girará en torno a “Murciélagos”, su largometraje de ficción colectivo hecho durante la cuarentena en Buenos Aires.

El ciclo cuenta con la producción de Cometto, Ariel Piluso, la colaboración en contenidos de Fabiana Castaño y la colaboración en diseño gráfico y audiovisual de Daft Rebel.

Vida en el cine

Baltazar Tokman nació el 12 de noviembre de 1971; vivió su infancia entre filmaciones, proyecciones, rollos de Súper 8 y 16mm en el taller de su padre Héctor Tokman, a quien reconoce como su primer maestro. Curso estudios en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (UBA). Intensificó sus estudios con un posgrado durante tres años en el taller de cine de José Martínez Suárez. Trabaja en la industria desde el año 1995. Dirigió y produjo comerciales, video clips, cortometrajes y programas de TV abierta y cable.

Fue también jurado del comité de Doc Incaa en tres oportunidades. Trabajo en “Siete años en el Tibet” dirigido por Jean-Jaques Annaud donde se desempeñó como asistente de casting. En 2003 crea su empresa de casting El Grillo, con la cual lleva realizadas, hasta la fecha, más de 1.000 campañas publicitarias nacionales e internacionales.

Como director-productor lleva realizado siete largometrajes (“La sombra de las luces”, “Tiempo muerto”, “Planetario”, “I am Mad”, “Casa Coraggio”, “Buscando a Myu”, “Sapos”) todos ellos con trayectoria y recorrido en festivales Internacionales (Bafici, Mar del Plata, Málaga, Bruselas, Parnhu, Toulouse, Viña del Mar, Puebla México, Unasur, Montevideo, Step Ucrania, Festival Under de Texas, entre otros) “I am Mad” ha sido nominada para los premios Cóndor de Plata como Mejor Documental.

En 2018 “Casa Coraggio” fue ganadora en la competencia oficial de Zonacine dedicada a las películas de autor; se llevó tres Biznagas en el Festival de Málaga a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, convirtiéndose en una de las más galardonadas de esa edición del festival. En 2019 “Sapos”, su ultima obra, se llevó una mención especial del jurado en el festival de Málaga, Mención Honorífica en AFIC y Apatzingán (México), selección oficial Bafici 2019, selección oficial de Mérida y Yucatán (México), selección oficial International Fake Documentary Film Festival (Lyon, Francia) y adaptada en formato de serie para UN3 TV argentina.

Actualmente es CEO de Masses/La Masa, una productora dedicada al “users generated content” en redes sociales, que cuenta con una app para generar contenidos a través de miles de usuarios en el mundo.