Especial benéfico con Shakira, Justin Bieber y Miley Cyrus

“Global Goal: Unite For Our Future”, conducido por Dwayne “The Rock” Johnson, sumará también las actuaciones de J Balvin, Jennifer Hudson, Usher, y otros. Se sumarán figuras como Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman y Salma Hayek.

"Global Goal: Unite For Our Future", conducido por Dwayne "The Rock" Johnson, sumará también las actuaciones de J Balvin, Jennifer Hudson, Usher, y otros. Se sumarán figuras como Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman y Salma Hayek.

Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com El proximo sábado 27 de junio a las 15 (Argentina/Brasil), MTV Latinoamérica transmitirá “Global Goal: Unite For Our Future - El Concierto”, el especial musical benéfico con objetivo de garantizar que nadie se quede atrás en la lucha global contra el Covid-19. El concierto, que se transmitirá este sábado en vivo por MTV, busca mostrar el impacto desproporcionado que el Covid-19 tiene en las comunidades marginadas, incluidas personas de color, las que viven en pobreza extrema y otras comunidades que se enfrentan a la discriminación. Conducido por Dwayne “The Rock” Johnson, el concierto contará con las actuaciones de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher y Yemi Alade. También incluirá las apariciones de Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Salma Hayek Pinault y más. Shakira dijo: “Necesitamos equidad en salud y justicia global, y sabemos que solo uniéndonos para luchar por el mundo que queremos podemos construir un futuro más saludable para todos”. “Este momento requiere que todos actuemos”, dijo Miley Cyrus. “Debido a este esfuerzo global, podremos asegurarnos de que todos, en todas partes, tengan acceso a las tests y el tratamiento contra el Covid-19, independientemente de sus ingresos o el lugar donde vivan”. “Los Global Citizens de todo el mundo están pidiendo un cambio sistémico, un cambio que genere justicia para todos, en todas partes, independientemente de dónde nacieron o el color de su piel”, dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. “Si queremos ponerle fin al Covid-19 para todos, necesitamos que nuestros líderes mundiales comprometan los miles de millones de dólares necesarios para entregar tests, tratamientos y vacunas de manera equitativa”, continuó. Evans agregó que el concierto de Global Goal: Unite “traerá el concepto centenario de la música como un motivador para el cambio y la unidad, junto con la ciencia y los datos, para honrar a quienes solucionan problemas, incluidos médicos, científicos, trabajadores de laboratorios, trabajadores esenciales y defensores de los derechos humanos, que trabajan no solo para crear la cura para el Covid-19, sino también para garantizar que esté disponible para todos los que lo necesiten”. El presentador Dwayne Johnson dijo: “Me enorgullece unirme a Global Citizen y la Comisión Europea para organizar El Concierto Global Goal: Unite for Our Future”. El evento tiene como objetivo destacar el trabajo de la comunidad global que está abordando el acceso equitativo a la atención médica, y otras injusticias enormes que enfrenta nuestro mundo. Este momento crítico en la historia nos requiere a todos, así que unámonos por un futuro mejor para todos”. Iniciativa por el cambio La campaña “Global Goal: Unite for Our Future” fue lanzada el mes pasado bajo el patrocinio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio”, dijo von der Leyen. “Usan sus talentos para servir a grandes causas”. Y agregó que, el 27 de junio, “artistas, científicos y líderes mundiales hablarán con una sola voz, en un momento verdadero de unidad global. Se comprometerán a ayudar al mundo a ponerle fin al coronavirus, sin dejar a nadie atrás. La Unión Europea está totalmente comprometida a garantizar el acceso justo a una vacuna asequible, lo antes posible, para todos los que la necesiten”, continuó. “Unidos, sé que podemos hacer del mundo un lugar más seguro”. La campaña “Global Goal: Unite” que también cuenta con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill y Melinda Gates y Wellcome Trust, se centra en abordar el impacto de la pandemia de Covid-19 en las personas más vulnerables y busca reconstruir comunidades y economías con libertad y justicia para todos. Las organizaciones respaldadas por la campaña incluyen a aquellas que están a la vanguardia del desarrollo de tests, tratamientos y vacunas, así como aquellas que asegurarán la entrega equitativa de estas herramientas a todos los que las necesiten. Estos grupos incluyen a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (Cepi); la Fundación para nuevos diagnósticos innovadores (Find); Gavi, la Alianza de Vacunas; el Fondo mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria; Therapeutics Accelerator; Unitaid; el Fondo de Respuesta a la Covid-19 de la OMS, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas; y la Red de Respuesta Internacional y Regional, apoyada por Global Citizen. Podés unirte a la campaña tomando medidas aquí para pedir a los líderes mundiales que se comprometan con la distribución justa de las herramientas y tratamientos contra el Covid-19. “Global Goal: Unite for Our Future” busca fortalecer los sistemas de atención médica a nivel mundial para que nadie se quede atrás en esta pandemia. El Concierto seguirá a “Global Goal: Unite for Our Future - La Cumbre”, un evento en el que se destacarán los compromisos globales que se celebrará más temprano el mismo día sábado. La Cumbre brindará a los líderes mundiales, corporaciones y filántropos una plataforma para anunciar nuevos compromisos para ayudar a desarrollar una distribución equitativa de las pruebas, tratamientos y vacunas contra el Covid-19, así como para reconstruir comunidades devastadas por la pandemia. Para obtener más información sobre Global Citizen y su campaña para apoyar el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, visite globalcitizen.org y siga @GlblCtzn Twitter, Facebook e Instagram usando #GlobalCitizen.