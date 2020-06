https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.06.2020 - Última actualización - 14:05

14:04

Fritzler, Esparza y Estigarribia son tres casos que hoy no están cerca en cuenta a la continuidad. Zuqui deberá ponerse, el 1 de julio, a las órdenes del técnico de Estudiantes. ¿Y Da Luz?

Plagada de incomodidades es la situación de Fernando Zuqui. Es casi un hecho que no seguirá en Colón y que tampoco continuará su carrera en Estudiantes, club al cuál debe retornar. Colón dice que no corresponde el pago del pase. Crédito: Luis Cetraro

Plagada de incomodidades es la situación de Fernando Zuqui. Es casi un hecho que no seguirá en Colón y que tampoco continuará su carrera en Estudiantes, club al cuál debe retornar. Colón dice que no corresponde el pago del pase. Crédito: Luis Cetraro

Hay cuestiones que se deben definir de acá al martes Colón negocia con bajas de sueldos y jugadores Fritzler, Esparza y Estigarribia son tres casos que hoy no están cerca en cuenta a la continuidad. Zuqui deberá ponerse, el 1 de julio, a las órdenes del técnico de Estudiantes. ¿Y Da Luz? Fritzler, Esparza y Estigarribia son tres casos que hoy no están cerca en cuenta a la continuidad. Zuqui deberá ponerse, el 1 de julio, a las órdenes del técnico de Estudiantes. ¿Y Da Luz?

Siguen siendo inciertas algunas cuestiones en Colón. Vignatti está manejando la situación con un punto de partida: ofrecer renovaciones o negociaciones con una baja de salarios, teniendo en cuenta lo que se está viviendo con la pandemia en general y con la incertidumbre que plantea la vuelta al fútbol en particular. Y a partir de allí, hay algunas decisiones que son inminentes, como por ejemplo la de aquellos jugadores que terminan su vínculo el martes que viene.



La situación de Fritzler y Esparza es complicada en cuanto a su continuidad, mientras que a Marcelo Estigarribia todavía no le llegó la propuesta para renovar. Los tres casos asoman como complicados, más allá de que en el caso de los dos primeros hay una etapa de negociación.



En el caso del volante Fernando Zuqui se está dando algo especial, porque se ha declarado un conflicto que no parece tener una fácil resolución, si no es por la justicia o si Colón paga 2 millones de dólares, cosa que ya han dicho que no harán.



En Estudiantes han dejado en claro que Zuqui pasó el 70 por ciento de los encuentros (está en Colón desde enero de 2019) por lo que se debe ejecutar la cláusula por la opción de compra de la mitad del pase del futbolista que como quedó dicho antes, es de 2 millones de dólares (1 millón para el Pincha y 1 millón para Boca, ya que tienen la mitad cada uno).



Por el lado de Colón, la respuesta es que esto no debe tomarse de esa forma porque había un torneo —la Copa de la Superliga— en el que faltaban jugarse diez partidos y, además e hilando fino, al menos un partido de Copa Argentina. Si se tienen en cuenta estos partidos que fueron cancelados por la pandemia, Zuqui no llegaría al 70 por ciento que establece el contrato que se celebró hace un año y medio.



Si bien en Colón es titular y hasta el técnico Eduardo Domínguez desea que se quede porque lo tiene en cuenta, la dirigencia sabalera ya ha dicho que no tiene esa plata para pagar. Así es que desde hace algunas semanas atrás parece que las cosas se resolverán por la vía judicial. Para Estudiantes no hay dudas de que Colón debe ejecutar la cláusula de compra del pase.



En principio Zuqui tiene contrato hasta el 30 y luego debe volver al Pincha, pero esto ahora no está confirmado ya que los albirrojos dicen que Colón debe pagar. Mientras tanto, el futbolista sigue viviendo en Santa Fe con su familia, y entrenando según los trabajos que le dio el cuerpo técnico rojinegro y con elementos que les dio el club, algo normal teniendo en cuenta que hasta el martes, su pase pertenece a Colón.



Zuqui, semanas atrás en el colega El Día de La Plata, dejó en claro que le gustaría volver a Estudiantes, aunque si debe quedarse en Colón lo haría con gusto por que lo han tratado muy bien, a él y su familia. Más allá de esto, en las últimas horas el mendocino declaró que ninguna de las dos dirigencias lo han llamado, y si bien está tranquilo, tiene incertidumbre porque no sabe adónde deberá ir la semana que viene cuando termine junio y comience julio. Si se queda en Santa Fe o emprende viaje para La Plata.



En el Pincha, el técnico Leandro Desábato no lo tendría en los planes, por lo que la dirigencia estudiantil vería con buenos ojos poder recuperar algo de dinero fresco que ingrese a la tesorería. Habrá que ver como se resuelve esto, y si ambas dirigencias pueden llegar a un acuerdo antes de ir a una instancia judicial.

Otro tema que se tendrá que resolver es el de Mauro Da Luz, que el año pasado llegó a préstamo por un año, procedente de River de Montevideo y luego de haber jugado ante Colón en la segunda instancia de la Copa Sudamericana.

Habló Aliendro

Rodrigo Aliendro habló sobre cuánto tiempo tiene que pasar para que un deportista vuelva a sus condiciones habituales, Aliendro expresó: “Calculo que 45 díasà, igual el profe la tendrá más clara que yo, pero en 45 días o un poquito más, ya deberíamos estar listos para la competencia,no sé si con ritmo de fúbol, pero si no se haría muy largo si es mucho más”, en declaraciones efectuadas en La Segunda de Sol.

Sobre los entrenamientos que realizan los jugadores durante la pausa del fútbol, Aliendro explicó que si bien uno puede entrar en su casa “no es lo mismo”, “Uno necesita el ritmo de la canchaà el roce con un compañero, de patear, de la velocidadà Quizás uno tiene ganas, pero también entiende la situación que está pasando”, aseguró.