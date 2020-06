https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Azconzábal arma todo desde Chile

Un "6" que saque el equipo y un "9" como Zampedri

El corte de ayer de Mazzola es por su alto contrato y “porque no lo convencía del todo al Vasco”. Se busca un “5” de juego para el medio. Valoran a Bottinelli pero no es “indispensable” para el nuevo DT.

¿Se vuelve de Chile? . Fernando Zampedri llegó a jugar, apenas, diez partidos y marcó cinco goles en la Universidad Católica de Chile. El préstamo era por un año, con dos opciones de compra a favor de los chilenos: acaban de decir "no" a la primera que era en junio y tienen otra en diciembre. Del otro lado de la Cordillera ya avisan que tampoco lo van a comprar a final de 2020. Al nuevo DT de Unión le "encanta" este punta al que dirigió en Tucumán.

Por Dario Pignata SEGUIR Desde el exilio chileno, Juan Manuel Azconzábal —estaría por estas horas en Antofagasta gestionando personalmente su polémica y definitiva salida de su último club— comenzó a desarmar el viejo Unión y armar el nuevo Unión. El Unión del post madelonismo...el Unión post pandemia. El “Vasco”, que llegó a un acuerdo total con Zuccarelli y Spahn, será el DT de Unión. “Lo vamos a esperar el tiempo que sea necesario, cero drama. No hay apuro de presencia física: ya empezó a tomar decisiones desde allá”, confesó un dirigente ante la consulta puntual de El Litoral.

El “Vasco”, que tiene una radiografía perfecta a la distancia, también sabe cuáles son los márgenes del nuevo presupuesto que manejará Unión para su fútbol profesional.

Ayer, por ejemplo, se dio la baja de Nicolás Mazzola, un delantero de pocos goles —apenas 5 en 27—, pero con festejos “sentimentales”: el gol a Colón, el gol de la Copa. Está claro que Mazzola no es el “Tuerto” Luque ni el “Turco” Alí, pero su despedida de ayer en redes (el propio jugador confirmó que no sigue) generó un “Deja Vu” raro en la gente que va al 15 de Abril.

¿Qué pasó con Mazzola?: era, desde lo económico, uno de los llamados “contratos importantes”. Pero, además, desde lo futbolístico, “no le cerraba demasiado” al reemplazante de Madelón en el nuevo Unión que se viene

¿Cómo jugará el “Vasco”?

Con la certeza que se queda Sebastián Moyano bajo los tres caños —“de alguna manera, vamos a arreglar”, tranquilizó Cristian Bragarnik a Luis Spahn—, hoy las “números fijos” que pidió el “Vasco” Azconzábal son tres faros propios, uno por cada línea:

— 1) Quiere un central —“más un 6 que un 2”— que sea zurdo y rápido. ¿Saben qué frase utilizó el “Vasco” para graficar su idea?: “Quiero un zaguero que saque el culo de al lado del arquero”.

— 2) Quiere un “5” mixto que pueda mucho más armar juego que recuperar. Es decir, busca sumar manejo

— 3) Ante las salidas de Bou y Mazzola, quiere un “9” como Zampedri, un jugador al que tuvo, conoce y que “adora” Azconzábal

Esos son los tres pilares fundamentales y después irá viendo, paso a paso, el resto. Se dice que podría jugar con cinco atrás, por lo que a Blasi lo tendría más en cuenta “cerrado” adentro como zaguero y no de lateral. Para ese puesto, entre Milo y Corvalán tiene cobertura izquierda; va a probar con Gerometta y/o Vera por derecha.

Casi “ido” Bottinelli

Siempre se habló de “hacer foco” en las posibles continuidades de sólo cuatro de los nueve contratos que terminan dentro de cinco días: Moyano, Mazzola, Bou y Bottinelli. Moyano queda; Bou y Mazzola ya se fueron.

El cuarto es el experimentado Jonathan Bottinelli. El ex River y San Lorenzo es otro de los llamados “contratos altos”: tiene un fijo importante, pero además premios por objetivos y partidos jugados. Para Azconzábal, Bottinelli no es prioridad. Conclusión: se la hará una oferta visiblemente inferior en ingreso, por lo que se cree que será rechazada y el zaguero no seguirá jugando en Unión.

Ese diagnóstico claro de: “Quiero un 6 rápido que saque el equipo del fondo, no me gusta jugar tan atrás” es casi un certificado de defunción para un zaguero que llegó apagado de Arsenal pero que en Unión rindió al mil por ciento con Madelón: con Bottinelli atrás, el Tate jugó dos Copas Sudamericanas y encontró tranquilidad con el promedio.

Lo otro que le juega en contra a “Botti” es la edad y la cuarentena: creen que le costará demasiado “arrancar” cuando todo vuelva. “El Vasco tiene dos nombres de ese tipo de zaguero que quiere y los está hablando por su cuenta”, confiaron a este diario. ¿Central paga mandando el “9”?

Dentro de los refuerzos-prioridades que pidió el “Vasco” Juan Manuel Azconzábal hay una “debilidad” del entrenador: Fernando Zampedri. El “9”, de paso por la Católica de Chile, debería volver a Rosario Central, club que posee la ficha del ex Atlético Tucumán.

“No es que pidió específicamete a Zampedri, sólo que al cortarse Bou y Mazzola, quiere un “9” de ese estilo, bien de área”, explicaron. Como se sabe, Rosario Central tiene una deuda millonaria —casi un palito verde— con Unión, por lo que no habría que descartar que le ofrezca al “Tate” los servicios de Zampedri para que sea el “9” de Unión en la era del “Vasco”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

