Residuos La Municipalidad de Santa Fe implementa nuevos Puntos Limpios para reciclado

Durante el verano, la Municipalidad instaló Puntos Limpios en los lugares de recreación más visitados por los santafesinos, con la idea de que los vecinos y las vecinas se acerquen a depositar sus residuos reciclables en cualquier día y horario. Recientemente se sumaron nuevas campanas a las ya ubicadas en diferentes puntos de la capital provincial, para depositar el material limpio y seco: de color anaranjado para papel y cartón, y de color azul para metal plástico y vidrio.

Las mismas se encuentran ubicadas en el Palacio Municipal, el Anfiteatro del Parque Sur, la Estación Belgrano, las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal del Jardín Botánico y el Parque Juan de Garay, el Distrito Este y el Distrito Noroeste.

Los Puntos Limpios permiten a cada vecino y vecina de la capital depositar sus residuos reciclables para que sean tratados y recuperados. De este modo se logra disminuir el caudal de basura que se traslada al relleno sanitario.

La experiencia piloto se inició en enero pasado, cuando se instalaron los depósitos de residuos secos y húmedos. Junto a ellos, integrantes de la Cooperativa Dignidad y Vida Sana, conversaban con los santafesinos sobre la importancia del reciclado: relataban cómo realizaban su trabajo por aquellos días y explicaban las maneras más convenientes de separar la basura.

Buenos resultados

El secretario de Ambiente del municipio, Edgardo Seguro, confirmó que esa propuesta dio muy buenos resultados, alcanzando la recolección de 14 toneladas en la temporada de verano. “Fue muy importante no sólo porque se recuperó mucho material sino porque la gente empezó a individualizar la planta de separación y a la cooperativa como interlocutora del reciclado”, explicó.

Esa experiencia continuó con la radicación de las campanas en puntos fijos para que los vecinos acerquen sus materiales secos. Los lugares elegidos fueron centros de distritos y espacios municipales con alta concurrencia, tal es el caso de las sedes del Instituto de Salud Animal y el Palacio Municipal, entre otros, donde los vecinos pueden llevar su material seco ya separado para que sea retirado y enviado a Dignidad y Vida Sana.

Seguro mencionó que la política implementada impulsó a varias organizaciones a contactarse con el municipio para acercar material de reciclado o solicitar que sea retirado de sus sedes. A la vez, logró una complementariedad muy importante con Dignidad y Vida Sana. “Ven que la Municipalidad está mucho más atenta a recuperar materiales y creo que ese es el camino”, destacó.

El funcionario reconoció que “como sociedad tenemos que trabajar mucho en la recuperación de materiales” ya que “la separación de lo seco es algo que muchísimos ciudadanos vienen haciendo hace tiempo, mientras que otros desconocen cómo hacerlo”. Por ello insistió en que los puntos de reciclado son un avance importante que podrá complementarse a futuro con otras acciones, tal es el caso de acuerdos que se celebrarán con instituciones educativas, sociales y deportivas para recuperar material reciclable.

Ante el coronavirus

Hoy, en el marco de la pandemia de COVID-19 y la peligrosidad que representa para los integrantes de la cooperativa trabajar con los residuos secos de toda la población, la Municipalidad definió que todos los desechos sean depositados en el relleno sanitario, ya que no se puede verificar que no estén contaminados. Esa decisión sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda no clasificar residuos domiciliarios.

Como otra medida para preservar a los trabajadores de las empresas recolectoras, se solicita a la comunidad que los residuos domiciliarios se saquen sólo en bolsa cerrada, se rocíen con alcohol al 70% o lavandina diluida y no se coloquen en el piso; mientras que las personas que estén cumpliendo la cuarentena, presenten síntomas o tengan diagnóstico de coronavirus, deben utilizar doble bolsa.

En ese sentido, las campanas ubicadas en los Puntos Limpios otorgan otra ventaja: “Recolectar este material seco lleva un tiempo importante y, una vez que llega a la planta, es detenido 72 horas antes de abrirse. Esto hace que el virus, en caso de estar presente, ya esté desactivado, de acuerdo a la OMS. Así se puede trabajar con mayor seguridad”.