Línea directa

¿Por qué no trabajan?

LUCÍA DE Bº MAYORAZ

“Yo quisiera saber por qué los señores de Anses no trabajan, ¿por qué no abren? Hay tantos trámites que hay que hacer y todo está paralizado. Si todo el mundo trabaja, ¡¿por qué no lo hacen ellos también, por favor?! No trabajan y cobran igual. Si yo no trabajo, no me pagan. Mi esposo tiene un problema con su jubilación y no se puede saber nada del respectivo expediente”.

¿Belgrano feminista?

SUSANA DE Bº CONSTITUYENTES

“He escuchado que en Rosario, en el acto alusivo al Día de la Bandera, habló alguien en lenguaje inclusivo, en manifestaciones relativas a la festividad. Esto podría ser algo para dejar pasar, si se quiere (cosa que no me convence), pero lo que realmente me espanta es que dijeron que Belgrano fue el primer feminista porque se ocupó de los estudios de la mujer. Digo: fue el que se ocupó de la educación de la mujer. No hay que confundir feminismo, como se entiende hoy, con lo que entendió Belgrano, que grande como fue hizo maravillas en función a la educación, para que la mujer tuviera su lugar, pero no era un feminista. Yo espero que el Instituto Belgraniano diga algo acerca de esto. La verdad que me resulta muy lamentable”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia; o contamos una historia sobre ellas”.

Creer en Dios

ANTIGUO LECTOR

“Existen muchas personas que viven como si Dios no existiera. Particularmente, he vivido situaciones y circunstancias en que se ha puesto a prueba mi fe. Y debo decir con plena certeza que Dios contestó todas mis oraciones; por supuesto, luego del tiempo que seguramente determinó para cada respuesta. Quiero destacar que no estoy hablando de ninguna religión, solo de mi experiencia personal. Pero me asombra que ya nadie hable de Dios. Tampoco es correcta esa difamación respecto de que quien habla de Él es un fundamentalista o un religioso fanático; sin embargo, debe considerarse como algo bueno, de lo más preciado y perfecto. Creer en Dios, tiene que ver con una experiencia personal, más allá de la religión que profese. Él trae aparejada la Paz, el Amor, como principios esenciales de su perfección”.

Paraísos fiscales y pobreza

UNA LECTORA

“Acerca del tema paraísos fiscales, debería empezar por casa quién lo propone. En cuanto al tributo al capital: que tributen los que se enriquecieron en la timba financiera, gente que jamás se la ha visto trabajar. El tema de la pobreza es delicado; algunos nacimos en la pobreza extrema sin planes y sin ayuda y seguimos trabajando desde el tiempo en que los niños no tenían derechos. Lo seguiremos haciendo porque llevamos esa cultura impregnada en nuestro ADN. El repartir las cosas de otros lo hizo siempre la Iglesia Católica, es hora de que se mire también hacia adentro”.



Emigrar no es una alternativa

JUAN R. BELL

“Hagamos un poquito de historia. ¿A quién no le ha despertado deseos de un día, emigrar? Siempre pensamos en qué país se viviría mejor que en este. Y casi sin dudas, pensamos en Estados Unidos. Allí lo que se cobra (cobraba) es U$ S 6.000 por mes por un trabajo administrativo. Eso significaría que a valores de nuestros pesos, seríamos ‘potentados’. El salario mínimo federal ronda los U$ S 7.55 por hora. (7.55*8 = 60.40 por día) (60.40*5=302 por semana) (Aproximadamente 17,000 por año). Son fortunas, para aquellos que no tienen trabajo, o al convertirlo en pesos, son ‘siderales’. Pero todo eso es una ficción. Hoy, luego de la pandemia, hay 20 millones de ‘parados’ (sin trabajo), a quien el Estado le entrega cheques, igual que aquí. Nuestro país debe a ciertos inversores más o menos 200 mil millones de dólares, que por ahora, los va ‘bicicleteando’. Pero ¿se tiene idea de lo que debe Estados Unidos? Catorce mil billones de dólares al 2009. O sea que serían 14, seguidos de 12 ceros. China, su gran competidor, que de la mayor miseria ha pasado a ser el mayor tenedor de deuda externa de Estados Unidos, con más de 5 billones en títulos emitidos por el Gobierno. Sobre una población de 280 millones de personas, ¿Cuánto debe cada ciudadano? Eso nos tira abajo cualquier ‘fantasía’ de emigrar a ese país. Además somos más de 7.5 millones de humanos. ¿No seremos muchos? Estoy con Ted Turner: hay que eliminar a mucha gente. Los robots han ayudado muchísimo. ¿Sabe cuánto mide un coronavirus? ¡Una millonésima parte de un milímetro! Un trapo, ¿lo detiene? Algo raro hay. Se provoca un pánico mundial, ya que guerra, entre los grandes, no va más. Y las economías mundiales, se desajustan todas. ¿Quién no tuvo una gripe en invierno? Los ‘fallados’, se van. Los otros se fortalecen creando sus anticuerpos. ¿Será un tremendo engaño? Pensemos”.

Las fábuas de Santiago Cafiero

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

“Alineado con su jefe, el joven Jefe de gabinete Santiago Cafiero al ser interpelado en el Congreso por el proyecto de congelamiento, que condena nuevamente a los jubilados a mayor pauperización, explicó que con las subas el Presidente Fernández nos acercó casi al superávit jubilatorio, percibir un ingreso mayor a los gastos. No dejando pasar la oportunidad como Kicillof de endilgarle todos los males al gobierno de Macri, hizo referencia también al mayor logro remunerativo desde aquella vieja promesa hace seis meses que velaría por los adultos mayores. El problema no son los jubilados el problema es Raverta del Anses, que responde a Cristina Kirchner y los delincuentes como Boudou y Zanini, quién dispuso el reintegro al primero de sus jubilaciones y actúan per-se en las decisiones, para la disposición inmediata de los sueldos retroactivos hay fondos”.