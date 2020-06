La sede de la NASA en Washington ahora se llama Mary W. Jackson

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.06.2020

La NASA designó hoy a su sede en Washington D.C. con el nombre de Mary W. Jackson, en homenaje a la primera ingeniera afroamericana en la historia de la agencia espacial estadounidense. Jackson "era parte de un grupo de mujeres muy importantes que ayudaron a la NASA a tener éxito en llevar astronautas estadounidenses al espacio" y ayudaron a romper barreras, informó el administrador de la NASA Jim Bridenstine en un comunicado.

Jackson, quien murió en 2005, fue una de las protagonistas de la película "Hidden Figures" de 2016 sobre un grupo de mujeres afroamericanas cuyo trabajo en la NASA fue fundamental durante la carrera espacial, recordó la agencia ANSA. "Hidden Figures" fue nominada para varios premios Oscar, entre ellos el de mejor película, y está basada en el libro "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race", de Margot Lee Shetterly.

Jackson, oriunda de Hampton, Virginia, fue reclutada por la agencia que precedió a la NASA, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en 1951 y trabajó en la Unidad de Computación del ala Oeste, que estaba segregada del resto. Más tarde logró ingresar a un programa de entrenamiento para ser promovida de matemática a ingeniera, porque las clases se impartían en un lugar segregado y necesitaba un permiso especial, indicó la NASA.

Así, en 1958 se convirtió en la primera ingeniera afroamericana de la NASA. Jackson fue ingeniera durante dos décadas. Se unió al Programa Federal de Mujeres de Langley en 1979 y "trabajó duro para abordar la contratación y promoción de la próxima generación de mujeres matemáticas, ingenieras y científicas", continuó la agencia espacial, citada por ANSA.

"Nos honra que la NASA continúe celebrando el legado de nuestra madre y abuela Mary W. Jackson", expresó su hija, Carolyn Lewis en el comunicado de la NASA. "Era una científica, humanitaria, esposa, madre y pionera que allanó el camino para que miles de otros tuvieran éxito, no solo en la NASA, sino en toda la nación", agregó Lewis. Jackson falleció en febrero de 2005, a los 84 años, en Hampton, Virginia,

Una colega de Jackson, Katherine Johnson, que apareció en el libro y la película y cuyos cálculos ayudaron a sincronizar el Módulo Lunar del Proyecto Apolo con el Módulo de Comando y Servicio de órbita lunar, murió en febrero pasado a los 101 años. También trabajó en el proyecto del Transbordador espacial.

El año pasado, la calle frente a la sede de la NASA pasó a llamarse "Hidden Figures Way", en honor a la película.

Con información de Télam