https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.06.2020 - Última actualización - 4:27

4:22

Las renovaciones de Carlos Tevez y Mauro Zárate son los temas que preocupan a la secretaría de fútbol de Boca, que maneja el ídolo Juan Román Riquelme, por lo que el posible retorno de Ricardo Centurión quedó en un compás de espera.

Boca espera por Centurión Se busca un acuerdo con Tevez y Zárate Las renovaciones de Carlos Tevez y Mauro Zárate son los temas que preocupan a la secretaría de fútbol de Boca, que maneja el ídolo Juan Román Riquelme, por lo que el posible retorno de Ricardo Centurión quedó en un compás de espera.

Tevez es el que está más cerca de arreglar su vínculo contractual, ya que las diferencias son más de forma que de fondo, por más que haya versiones que mencionan que el “Apache” no está conforme con la propuesta económica. El capitán boquense y su entorno sabían que la propuesta económica iba a ser menor a la que arregló en su anterior acuerdo con el ex presidente Daniel Angelici, por lo que no hubo sorpresas en ese aspecto.

Más allá de que se dice que será el mejor pago del plantel, su círculo intimo piensa que no será así, porque todo depende de que cumpla los objetivos puestos en el contrato. A “Carlitos” no le habría caído bien palabras de los integrantes del departamento de fútbol Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, cuando dijeron que cuando ellos llegaron al club, en diciembre pasado, “Tevez era un ex jugador”.

El otro tema es que el “10”, que el 6 de febrero pasado cumplió 36 años, quiere que el contrato sea por 18 meses y no por un año con opción a seis meses más. La idea de “Carlitos” y su entorno es que en los próximo días haya una charla entre el delantero con el presidente Jorge Ameal o con Riquelme. Hasta ahora Tevez conversaba con Cascini, de quien es amigo desde la época que compartieron plantel en 2003 y 2004. cuando los dirigía Carlos Bianchi. En tanto, Bermúdez es el que mantiene el diálogo con el representante de Tevez, Adrián Ruocco, quien no tendría buena relación con Ameal, ya que el titular xeneize piensa que tuvo algo que ver con la salida con el pase libre del juvenil Santiago Ramos Mingo al Barcelona.

En Boca son optimistas que en la próxima semana pueda ver novedades positivas, más teniendo en cuenta que Tevez siempre dijo que quería terminar su carrera con la camiseta del club que es hincha y en el cual nació a la fama en el fútbol. Y que su sueño sería obtener con Boca una Copa Libertadores y luego hacer su partido de despedida en la Bombonera, algo que también podría agregarse en el acuerdo. Tevez volvió a Boca en enero del 2018, después de su paso por China, y en el último torneo fue figura clave en las últimas siete fechas para lograr la Superliga 2019/20.

El tema de Zárate es distinto, ya que se le ofreció un dinero mucho menor al que ganaba y del entorno del jugador se dice que tiene ofertas de Italia y México. El técnico Miguel Angel Russo le pidió a Riquelme que haga lo posible para que continúe, ya que es una buena opción detrás de Tevez. El ex Vélez, de 34 años, tiene ganas de retirarse en Boca y en su cuenta de Instagram publicó: “Estoy donde quiero estar” ante versiones que indicaban que podía volver a Vélez, pero no estaría dispuesto a una brusca rebaja de su contrato. La secretaría técnica dialoga con su representante, el ex jugador Walter Acevedo, del riñón del empresario Cristian Bragarnik, alguien que tampoco es visto con buenos ojos por Ameal. Zárate llegó a Boca con el pase en su poder en julio de 2018, jugó hasta el momento 65 partidos y convirtió 17 goles, pero solo por momentos mostró el nivel que tuvo en Vélez.

De no continuar Zárate entraría a tallar Ricardo Centurión. Alguien del departamento de fútbol tuvo un contacto con el actual jugador de Racing, quien según sus propias palabras “se muere por jugar en Boca” aunque también interesa a Vélez, club en el que jugó a préstamo en la última Superliga. El delantero, de 27 años, jugó en Boca en la temporada 2016/17 y formó parte del equipo campeón del torneo oficial con Guillermo Barros Schelotto como entrenador