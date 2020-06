https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Generación dorada Ginobili: "A Scola hay que sacarlo con un tiro en la frente" para que no participe de los JJOO

El ex basquetbolista Emanuel Ginóbili aseguró que al deportista Luis Scola, integrante de la Generación Dorada que sigue en actividad y que aún no definió si va a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados para 2021 por la pandemia de coronavirus, "hay que sacarlo con un tiro en la frente" para que no participe del certamen.



"A Scola hay que sacarlo con un tiro en la frente para que no juegue los Juegos Olímpicos. Sobre todo después de todo lo que hizo para clasificar. Se merece terminar jugando con la camiseta que le dio tantas alegrías y a la que tantas alegrías le dio", reveló.



Por otra parte, Ginóbili comentó:"Si tengo que elegir al mejor deportista argentino de toda la historia no sé si quedarme con (Diego) Maradona o (Lionel) Messi. Elijo a los dos porque son los mejores jugadores del mundo en el deporte más practicado. Son el Michael Jordan de dos generaciones distintas".



Además mostró su preocupación por la crisis sanitaria y económica en medio de la pandemia de coronavirus y dijo que "hay que ponerse un poquito en la piel de la gente que la está pasando mal y que no va a tener para comer".



"Desde que me retiré, dedicaba casi el 100% de mi tiempo a mi familia y a desconectar. Nada me había llevado a comprometerme tanto, pero ahora se trata de una emergencia mundial, así que hay que ponerse un poquito en la piel de la gente que la está pasando mal y que no va a tener para comer", señaló.



En diálogo con TN, Ginóbili se refirió al proyecto solidario "Seamos uno" del que forma parte junto con otros deportistas de renombre, artistas, empresarios, ONGs e iglesias y que, hasta el momento, llevan repartidas 25 millones de raciones de alimentos en todo el país.

Ya se han entregado 450 mil unidades. El objetivo es llegar a un millón y ya se juntó el dinero para comprar las primeras 700 mil. Nos hace falta un empujón final", detalló a la vez que convocó a quienes tengan la posibilidad de colaborar a sumarse a la campaña.



En ese sentido dijo: "Esto se necesita ahora, que viene el anuncio de dos o tres semanas más de cuarentena estricta. La gente no va a poder ir a laburar y mucha vive de changas y trabaja en negro. Reciben ayuda estatal, pero no alcanza. Así que ahora es un momento muy oportuno y necesario para los que pueden ayudar".



El ex basquetbolista indicó además: "No me quiero imaginar cómo está la gente que lleva 98 días en cuarentena, debe ser realmente duro, pero en este momento y viendo como viene la curva de casos, no hay muchas alternativas".



Más allá de la situación complicada que se vive, Ginóbili envió un mensaje de esperanza al manifestar: "Va a costar, pero creo en la resilencia del ser humano. Lo vamos a superar".

Con información de Télam.