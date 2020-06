https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.06.2020

La incertidumbre por la falta de competiciones internacionales, afecta de manera severa las financias de la Unión Argentina de Rugby y propende a la posibilidad de emigración de los más destacados.

Consecuencias de la pandemia El inevitable éxodo de jugadores argentinos La incertidumbre por la falta de competiciones internacionales, afecta de manera severa las financias de la Unión Argentina de Rugby y propende a la posibilidad de emigración de los más destacados.

Más allá que suene recurrente, resulta casi inevitable insistir en la que inacción generada por la pandemia de Covid-19, acarrea una serie de consecuencias inevitables para la elite del rugby argentino, partiendo del hecho que Jaguares no solo no tendrá actividad en lo que resta del año; sino que inclusive es incierto el futuro del Super Rugby con su formato tradicional.

A esto debe sumarse que Los Pumas no contarán con la Ventana World Rugby de Julio y aún debe decidirse que ocurrirá con la de Noviembre, lo que no hace más que sumar incertidumbre. Ante esto, la UAR anunció con buen critierio, que no objetará eventuales decisiones de sus jugadores, en torno a la posibilidad de militar en el exterior.

La última confirmación en la materia fue que Guido Petti arregló su vinculación por dos temporadas con el Bordeaux de Francia; con lo cual, se aleja el mejor jugador argentino de 2019, referente inequívoco de ambos representativos.

Por estas horas, el prestigioso y poderoso multimedio británico BBC, informó que Leicester tendría todo acordado para que Julián Montoya se sume al plantel que milita en la Premisership de Inglaterra.

El destacado hooker, acumula 59 tests con la camiseta del Seleccionado Argentino; mientras que en la franquicia de nuestro país, se ha transformado en una pieza de vital importancia. En caso de confirmarse este anticipo, el forward pasaría a ser compañero de sus compatriotas Tomás Lavanini y Facundo Gigena, quienes se desempeñan en los Tigers británicos.

Otra de las grandes figuras argentinas que suena en el exterior es el entrerriano Marcos Kremer, que según anticipan medios franceses, tendría todo acordado para incorporarse al Stade Francais; la entidad parisina que ya cuenta con Gonzalo Quesada, el exitosísimo head coach de Jaguares.

Volviendo al multifuncional forward de 22 años, es sin dudas uno de los rugbiers argentinos de mayor proyección internacional en la actualidad; por lo que no hay duda que podría sumarse al plantel que ya cuenta con otros dos Pumas for Export: Nicolás Sánchez y Pablo Matera.

Siguiendo con Francia, es oportuno consignar que Beziers está muy interesado en sumar a Matías Alemanno y Santiago Medrano, para jerarquizar el plantel que milita en el ProD2, una especie de segunda división gala, que desea contratar a Christophe Dominici como head coach.

Finalmente, vale recordar que el medio scrum Felipe Ezcurra proseguirá su carrera la Major Rugby League de Estados Unidos; mientras que el integrante de Ceibos, Lucas Mensa, jugará en una entidad de la ProD2 gala.

En otro orden, en 2020 hay ocho contratos UAR que vencerán: los de los cordobeses Matías Alemanno e Ignacio Calas; los rosarinos Santiago Chocobares y Jerónimo de la Fuente (anticipó que desea quedarse en el país); además de los bonaerenses Joaquín Díaz Bonilla, Francisco Gorrissen, Matías Moroni y Matías Orlando.



Intentan planificar un certamen con los mejores de los Hemisferios Norte y Sur



En el marco de una de las reuniones virtuales organizadas por World Rugby, con el objetivo de pensar alternativas para el futuro calendario internacional, el director ejecutivo de Rugby Football Union, Bill Sweeney, propuso la idea de lanzar, a partir de 2022, un torneo entre los mejores seleccionados de los Hemisferios Norte y Sur.

En concreto, la iniciativa propone que los tres mejores del Seis Naciones europeo, se midan durante octubre y noviembre de ese año, con los tres mejores del Rugby Championship.

En tanto, los que en la competencia del Viejo Continente hayan quedado entre el tercer y sexto puesto, se medirían con el equipo que haya quedado cuarto en el certamen organizado por Sanzaar, además de Japón y Fiji.

Es oportuno destacar que el dirigente de RFU, cuenta con el apoyo de diferentes jugadores del ámbito profesional, liderados por el capitán de Inglaterra, Owen Farrell.

* “Creo que el formato funciona bastante bien, porque le da más importancia a los partidos del Seis Naciones. Me parece emocionante, y a los jugadores les gusta la idea de una estructura más significativa durante esa época del año. Una competencia regular entre los Hemisferios Norte y Sur sería algo muy atractivo para los fanáticos. Además, va a ser una motivación para todos los seleccionados que participan del Seis Naciones, ya que para ellos pelear por el tercer o cuarto puesto no significa mucho con el formato actual”, concluyó.

Innovación

En el marco de las dificultades generadas por la pandemia de Covid-19, toda posibilidad real de competir internacionalmente, asoma como más que interesante. Por ende, puede resultar no demasiado extraño que la New Zealand Rugby Union esté en tratativas con la Australian Rugby League, con la finalidad de concretar un inédito match entre sus respectivos representativos nacionales.

Puntualmente, sería un partido entre los All Blacks y los Canguros, seleccionado australiano de Rugby League.

* “Debemos tener muy claro que nuestra prioridad es que los All Blacks jueguen durante el resto del año y hemos hablado de la incertidumbre en torno a eso. Pero nos han dado la opción de este juego híbrido con los Canguros y es uno de los muchos escenarios diferentes en un año único como este que estamos considerando ser innovadores y centrarnos en tratar de considerar ideas generadoras de ingresos en este momento dado el clima financiero en el que estamos”, aseguró Mark Robinson, Ceo de NZR.

Por su parte, el entrenador de los Canguros, David Meninga, confirmó que las conversaciones son serias y se está avanzando para un posible amistoso.

Por otra parte, en el marco del rugby tradicional, vale recordar que las Uniones de ambas naciones, están analizando la posibilidad de programar cuatro test-matches entre All Blacks y Wallabies, en lo que resta del complicado 2020.