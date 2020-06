Al menos un muerto y seis heridos dejó un ataque con cuchillo en Escocia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La policía abatió al sospechoso, que atacó a sus víctimas en un hotel del centro de Glasgow.

Seis personas resultaron heridas este viernes en Glasgow, Escocia, cuando un hombre las atacó con un cuchillo en la escalera del hotel Park Inn, en el centro de esta ciudad, informaron las fuerzas de seguridad, que también reportaron que entre los lesionados se encuentra un oficial, que está grave, pero estable. El atacante, que no ha sido identificado, fue abatido por agentes policiales.

Un testigo dijo a Sky News que había visto a varias personas cubiertas con sangre siendo tratadas por paramédicos tras el incidente, y que había fuerte presencia policial en el lugar, a eso de las 13.15 p.m. (12.15 GMT). Las fuerzas policiales confirmaron que no buscan a nadie más en relación a este incidente.

"Nos gustaría asegurar a la gente que se trata de un incidente contenido y que la ciudadanía en general no está en riesgo. Agentes de la policía asistieron al suceso y puedo confirmar que un sospechoso fue abatido por un oficial armado", indicó la Policía escocesa en un comunicado.

La Policía también pidió a la ciudadanía no especular "sobre las motivaciones de este incidente ni compartir información no confirmada en las redes sociales”. Según la BBC, el hotel, que estaría cerrado al público por las restricciones del confinamiento que todavía no se han levantado en Escocia, podría estar siendo usado como alojamiento temporal para varias personas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente triste" ante lo ocurrido en la mayor ciudad de Escocia. "Mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias. Gracias a nuestros valientes servicios de emergencia que están respondiendo", indicó en Twitter. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que las informaciones que había recibido "son realmente terribles”, y también pidió a la gente no compartir información que no esté confirmada.

Cabe mencionar, que la semana pasada, tres personas murieron en Reading, en el sur de Inglaterra, tras ser atacadas por un hombre que portaba un cuchillo. La policía dijo entonces que el incidente sería investigado como un acto terrorista.