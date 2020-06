Estados Unidos registra un récord de 40.000 contagios diarios de coronavirus

Estados Unidos registró un récord diario de 40.000 nuevos casos de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins, luego de que autoridades sanitarias estimaran que el número real de infectados en el país ronda los 20 millones, diez veces más que lo informado oficialmente.

El aumento en el número de infecciones llevó a los gobernadores de algunos de los estados más afectados, como Arizona, Texas y Florida, a dar marcha atrás o poner una pausa en sus reaperturas.

Hace dos días el país había registrado unas 36.000 casos y ayer alrededor de 34.000, pero los 40.000 de la víspera baten el récord de 36.400 del 24 de abril pasado, muy por encima de los 20.000 de promedio de la segunda mitad de mayo y la primera de este mes.

Si bien se cree que el creciente número de casos positivos se debe a la ampliación de la política de testeos, expertos alertaron que hay evidencias de que el virus está regresando y que las muertes y hospitalizaciones están en aumento, sobre todo en el sur y el oeste del país.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estimó que podría haber al menos 20 millones de personas infectadas, casi diez veces más que los 2,4 millones de casos confirmados hasta ahora.

Más 120.000 muertos personas han muerto por coronavirus en Estados Unidos, que es el país con más contagios y fallecimientos. "Probablemente detectamos el 10% del brote con los métodos que usamos para diagnosticar entre marzo, abril y mayo", señaló ayer el director de los CDC, Robert Redfield, citado por la cadena de noticias CNN.

El responsable sanitario dijo que esta estimación se basa en que solo se están haciendo pruebas de detección de coronavirus a personas que presentan síntomas y aquellas que están asintomáticas contagian a otros individuos. Texas, uno de estados más afectados por el reciente repunte, batió el pasado jueves su propio récord con 5.996 positivos.

El gobernador, Greg Abbot, suspendió este viernes el proceso de retirada de las restricciones impuestas por la pandemia y explicó que "la pausa temporal ayudará a acorralar el brote" hasta que se pueda reabrir la actividad de manera segura.

Arizona, por su parte, reportó más de 3.000 infecciones diarias, el cuarto día de la semana con un aumento por encima de esa marca, y pospuso sus planes de reapertura. Los números "continúan yendo en la dirección equivocada", dijo el gobernador republicano Doug Ducey.

Por su parte, los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut anunciaron el miércoles que impondrán una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Utah.

Las muertes por coronavirus se han reducido a alrededor de 600 por día, en comparación con las alrededor de 2.200 diarias que presentaron a mediados de abril.

Coronavirus deaths are way down. Mortality rate is one of the lowest in the World. Our Economy is roaring back and will NOT be shut down. “Embers” or flare ups will be put out, as necessary!