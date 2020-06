Dennis Quaid se casó con una economista 39 años más joven

Sopa de gemelas, Traffic, La razón de estar contigo y unas 20 películas más hicieron de Dennis Quaid una de las caras de Hollywood más reconocibles en el mundo. Hace más de una década vivió un drama que conmovió al mundo: sus mellizos, de dos meses, casi se mueren al nacer por negligencia médica.

Ante las dificultades para tener hijos, él y su entonces pareja habían logrado ser padres a través de una subrogación de vientre. Thomas Boone y Zoe Grace, gemelos, sufrieron una infección a los diez días de nacidos y recibieron una sobredosis de un anti-coagulante. Todo terminó bien, pero el matrimonio atravesó un momento límite.

Surprise: Dennis Quaid and Laura Savoie are Married! Secret Elopement 'Was Beautiful,' He Says #PeopleNow pic.twitter.com/qhj9sSdFcI