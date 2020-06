https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.06.2020

Fútbol femenino Huracán desvincula a sus entrenadoras del equipo de Primera en plena pandemia

Huracán, uno de los pocos clubes de Primera División que tenía entrenadoras mujeres en el fútbol femenino y cuenta con protocolo contra situaciones de violencia de género, desvinculó a su dupla técnica formada por Juliana Román Lozano y Enriqueta Tato.

"Nos faltaron el respeto. Hace un mes, desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino nos aseguraron que nuestros puestos de trabajo estaban cuidados. Ahora el club nos dice que no nos va a renovar el contrato (vence el 30 de junio) por razones económicas y nos quedamos sin laburo en esta situación de vulnerabilidad", contó la colombiana Román Lozano, ex futbolista y técnica de Huracán hace un año.

El colectivo Huracán Feminista salió rápidamente a apoyarlas.

"Nuestro protocolo habla de igualdad de derechos, de capacidades profesionales, de un club con perspectiva de género. Nos genera tristeza ver como se abren las puertas a injusticias con empleades y profesores de fácil desecho. No vamos a quedarnos calladas. Estaremos encerradas, pero el aislamiento es pasajero y el feminismo y la perspectiva de género son infinitas y van a quedarse en Huracán", señalaron desde la agrupación.

Juliana Román Lozano, que jugó en el Globo entre 2004 y 2012, y su ayudante 'Queta' Tato asumieron como dupla técnica de Huracán hace un año. Llegaron después del primer paso hacia la profesionalización que dio la AFA, con ayuda económica para que los clubes de Primera hicieran un mínimo de ocho contratos a las jugadoras. Ambas trabajaban, además, en La Nuestra Fútbol Feminista, una organización anclada en la Villa 31 de Retiro, donde daban clases de fútbol para más de 100 pibas y mujeres.

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) cuenta con 16 mil egresados y egresadas a nivel nacional, pero sólo 150 son mujeres. En los clubes de Primera, hay cinco técnicas que representan a cuatro de los 17 equipos: la dupla de Huracán; Roxana Vallejos (Rosario Central); Tatiana Monroy en Excursionistas y Karina Medrano en Lanús.

"Tuvimos una conversación por Zoom con la delegada Mabel Salinas y otros miembros de la Comisión de Fútbol de mujeres de Huracán en la que nos comunicaron que no nos iban a renovar. Que las ocho jugadoras que tienen contrato van a seguir porque AFA los ayudaba económicamente, pero que el club no nos podía mantener a nosotras. La delegada nos dijo -delante de todos- que era por una razón económica, porque si importase lo deportivo desde un primer momento habrían contratado un cuerpo técnico de varones. Fue un dolor y una falta de respeto enorme. Y que vislumbra la posición política real del club o por lo menos de la señora", le explicó Román Lozano a Télam.

"Es una lástima que si estamos todes empujando para que el fútbol femenino sea profesional, para que las compañeras mujeres y disidencias tengamos espacios de trabajo, pase una cosa así. Es muy difícil si hay una estructura que piensa de movida que, por ser mujeres, no tenemos la capacidad de hacer las cosas de la misma manera. Creo que muestra la decisión política de no apoyar y no bancar los ciclos", agregó.

Román Lozano aseguró haber recibido muchísimo apoyo de las redes de cuidado feministas. "Cuando hay que recortar económicamente, siempre somos las mujeres las primeras en ser víctimas de ese recorte. El club tuvo que hacer una cintureada enorme para negociar con los jugadores varones y los entrenadores que se plantan ante el derecho laboral, a tener un sueldo y tranquilidad. Y a nosotras nos descartan de esta manera. Estamos hablando con los abogados de ATFA para ver qué podemos hacer".

La colombiana de 36 años sostuvo: "El fútbol mercantilista quiere resultados inmediatos, pero nosotras como mujeres necesitamos y exigimos poder hacer nuestra experiencia, tener ciclos para ocupar esos lugares de decisión, de poder. Hay clubes que no apoyan estos procesos. Y Huracán es uno de esos".

La dupla técnica de la Primera femenina será reemplazada por Santiago Veit y Facundo Corriale, empleados estables de Huracán, que reciben una menor remuneración que las entrenadoras cuyos contratos -de todas formas- están lejos de cambiar la economía del club. "Las personas que están al frente del desarrollo del fútbol femenino deben ser personas con perspectiva de género. No podemos tolerar más este tipo de comentarios porque no vamos a crecer", cerró Román Lozano.

Con información de Télam.