No todo es optimismo para el futuro "leproso": Gentiletti encendió la alarma

A las dudas que plantea la difícil continuidad de Cristian Lema, ahora se sumaron las declaraciones del segundo marcador central de Newell’s, quien admitió que está evaluando otros ofrecimientos que le llegaron para continuar su carrera.

Lalo Falcioni



En Newell’s venía todo bárbaro. Maxi Rodríguez confirmó su continuidad, Pablo Pérez volvió para quedarse y Mauro Formica aprovechó el parate por la pandemia para operarse y tratar de estar otra vez a pleno cuando regrese la competencia oficial. Y la gran noticia es el retorno de Ignacio Scocco, que la semana que viene será presentado como el gran refuerzo de la “Lepra” para la temporada que viene. La única preocupación para el técnico Fran Kudelka era la difícil continuidad del zaguero Cristian Lema, pero Santiago Gentiletti, el otro marcador central del equipo titular, hizo sonar más fuerte la alarma.



En contacto con la prensa por videoconferencia, Gentiletti admitió que está “evaluando” otros ofrecimientos que le llegaron para continuar su carrera. El experimentado defensor sorprendió a la dirigencia con esta confesión, ya que meses atrás había dicho que estaba decidido a ponerle punto final a su trayectoria en Newell’s porque se sentía “muy cómodo y cerca de la familia”.



“Aún no definí el futuro”, tiró de arranque el futbolista oriundo de la localidad santafesina de Gödeken. Después se mostró molesto con la información que se originó en Buenos Aires, que apuntaba a un presunto llamado que le había llegado de San Lorenzo, su ex club: “Se dicen muchas cosas, pero nada es cierto. Esto no tiene que ver con San Lorenzo”, sentenció.



Gentiletti negó un contacto con Mariano Soso, el nuevo entrenador del “Ciclón”: “Nunca hablé con Soso como dijeron en Buenos Aires; ni yo ni Pascual (Lescano, su representante)”, aseguró el jugador al que todavía le queda un año de contrato en el club del Parque Independencia de Rosario.



Los dirigentes y el director deportivo de Newell’s pararon las antenas cuando el zaguero confió: “Varios equipos me llamaron, y uno se pone contento de esto, pero aún no definí nada, veremos qué es lo que pasa”.



Gentiletti detalló que tuvo “llamadas de México, Europa, incluso una propuesta de Arabia. Pero eso lo analizaré con mi familia y Pascual (Lescano)”. Luego, para agregar más incertidumbre a su futuro, comentó: “En San Lorenzo pasé momentos hermosos, como también en Argentinos, pero no hay un club que me condicione. Analizaremos bien las cosas, y será a la brevedad”.



“Hablé con varios equipos y me llamaron incluso de Europa. Siempre trato de ser claro, no me gusta que trasciendan cosas que no son. Por eso desde hace un tiempo analizo lo mejor para mí y para mi familia. Analizo lo que pasó, lo que está por venir, y decido, no hay secretos”, intentó resumir el defensor que rindió muy bien en el equipo de Kudelka, haciendo dupla con Lema.



Después, le tiró algunas flores a Newell’s como para calmar las aguas: “Cuando llegué a Newell’s fue por la insistencia de Kudelka, que me habló de un proyecto interesante. El club estaba mal visto en lo económico, pero me hablaron de un lindo proyecto y la verdad es que fue todo tal cual me dijeron”, afirmó.



Y describió que “las cosas están muy ordenadas, los dirigentes todo el tiempo están presentes, no hay mucho que pensar, en qué preocuparse. Están haciendo un trabajo impecable. Y es hermoso el club, la gente te hace sentir su cariño”.



Por último, Gentiletti volvió a hablar de su futuro: “Me gusta apostar a objetivos grandes, fue lo que hice cuando viene a Newell’s y fue una situación grandísima. Era una situación complicada y terminamos peleando más arriba. Newell’s quedó en una situación hermosa de jugar una Copa, mejoró mucho en lo dirigencial, en lo grupal, hay mucho que suma”, finalizó.

Zielinski criticó a Gallardo

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, aseguró que no entendió la decisión del técnico Marcelo Gallardo de no presentar el equipo de River que debía enfrentarse al elenco norteño en el debut de la Copa de la Superliga, y dijo que no le pareció “la forma correcta” negarse a jugar el partido.

“No entendí a Gallardo cuando no presentó al equipo porque River había jugado el partido entre semana por la Copa Libertadores y habíamos jugado el partido de la Reserva. Si tenían esa situación, hubiesen avisado con tiempo para que no viajáramos a Buenos Aires. No me pareció la forma correcta de no presentarse a jugar”, señaló.

En tanto, el entrenador del conjunto tucumano opinó acerca de los dichos de Gallardo en relación a la urgencia de volver a los entrenamientos y dijo: “Si en ese momento no se podía jugar, hoy estamos en plena pandemia. Tampoco lo entiendo porque estamos en lo peor. No es que no coincida en todo con él (por Gallardo). Coincido con lo de jugar en el interior, pero evidentemente hoy estamos en la peor situación en Buenos Aires y es imposible entrenar. No coincido porque hoy en Buenos Aires ni con protocolo se puede entrenar”, aseveró.

Racing piensa otro destino para Centurión: Argentinos

Racing podría negociar con Argentinos Juniors la cesión del delantero Ricardo Centurión, con un posible trueque con el delantero Gabriel Hauche, que en enero pasado estuvo a punto de volver a la “Academia”.

El club de La Paternal apareció ahora como el principal candidato para llevarse al díscolo “Ricky”, pese a no contar con fondos suficientes como para hacer una oferta por, al menos, una parte de la ficha como pretende Racing, si “estaría dispuesto a concretar un canje a préstamo cediendo a Hauche, que le interesaba al técnico (Sebastián Beccacece) a comienzos de año”, confió a Télam un calificado vocero de Argentinos. A la vez, se sabe del interés de Centurión por volver a jugar en Boca, pero de la entidad “xeneize” hasta ahora no hubo acercamiento para concretar una propuesta, aunque en este sentido desde el ámbito “académico” se supo que por ese lado sería más factible un trueque a raíz que al entrenador le interesa el lateral derecho Leonardo Jara.

Mientras que a fin de junio vence el préstamo de Centurión en Vélez Sarsfield, que fue el primer club que inició negociaciones para retenerlo una temporada más, pero como la dirigencia de Racing pretende venderlo, no hubo hasta ahora avances en la negociación. De cualquier modo, el mayor interés de Víctor Blanco, presidente de la “Academia”, y de Diego Milito, el manager, es transferir a Centurión a algún club del exterior, y por eso aguardan alguna oferta superadora a la del mercado local para tomar una definición.