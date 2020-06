https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Medioambiente

Zac Efron llega a Netflix con "Down to Eearth", un documental sobre consumo sostenible

Según acaba de confirmar la plataforma, el actor estrenará el próximo 10 de julio Down To Earth, un documental por capítulos en el que le veremos recorrer el mundo con un único objetivo: conocer de primera mano las formas más sostenibles y saludables de vivir.

Aunque cueste creerlo, hubo un tiempo en el que las estrellas de cine no querían actuar en televisión ni en pintura. Creían que eso era rebajar su prestigio. Pero desde que las plataformas de streaming hicieron de las series el entretenimiento de masas por excelencia, todo cambió. Tanto que hoy no eres famoso de verdad si no te ofrecen protagonizar una. Y quizás precisamente por eso, por diferenciarse del resto, es por lo que Zac Efron ha decidido ir más allá en su nuevo acuerdo en exclusiva con Netflix. Un viaje iniciático en el que Zac no estará solo. Junto a él, además del obligado equipo de cámaras, también viajará Darin Olien, uno de los nutricionistas más reconocidos de Estados Unidos y muy famoso por ser un excelente divulgador de los cada vez más populares superalimentos. Es decir, de aquellos productos naturales cuyo valor nutricional es particularmente alto y, por lo tanto, ideales para incluir en nuestra dieta. Leído así, el proyecto puede parecer una locura. Por eso, lo mejor es ver el tráiler que Netflix acaba de estrener en el que se puede ver a Zac Efron en actividades muy alejadas de las que suele realizar en público. “Ha llegado la hora de encontrar nuevas perspectivas para solucionar problemas muy viejos”, avanza el actor en el vídeo. Tenés que leer Conocé la razón de que Zac Efron no tenga citas “Comida, agua y energía son el centro de la vida moderna. Por eso, vamos a visitar activistas ecológicos que están desarrollando técnicas innovadoras que demuestran que el cambio empieza desde dentro”, explica en lo que es un claro mazazo a los gobiernos que no tienen estos asuntos como algo prioritario en su agenda. “Tenemos que pensar en nuevas maneras de consumir. El cambio tiene que empezar ya. Y eso empieza por hacerlo nosotros”, concluye.