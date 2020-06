https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.06.2020 - Última actualización - 17:07

17:06

El cordobés se refirió a la desconsideración de la gente para con el equipo que ganó el título en Argentina. “No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”, sentenció.

A 42 años de la consagración en 1978 Kempes polémico: "El único argentino campeón del mundo y goleador fui yo" El cordobés se refirió a la desconsideración de la gente para con el equipo que ganó el título en Argentina. “No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”, sentenció. El cordobés se refirió a la desconsideración de la gente para con el equipo que ganó el título en Argentina. “No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”, sentenció.

Mario Alberto Kempes recordó el título de la Selección Argentina en el Mundial de 1978, al cumplirse 42 años de la consagración, y abrió un debate al afirmar que él es “el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador” del certamen más importante a nivel futbolístico.



“El periodismo debería ponerme en el lugar que crea, yo me siento en la mesa que me quiero sentar. No tengo obligación de estar en la mesa con (Lionel) Messi y (Diego) Maradona”, comenzó el “Matador” en declaraciones a la señal de cable TyC Sports. Y añadió: “Con el perdón del periodismo, ellos dos fueron monstruos, pero el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador de un Mundial, soy yo. No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”.



En la misma línea, Kempes continuó: “Le dimos alegrías no sólo a la gente que le gustaba el fútbol, sino a los que vivieron y sufrieron el Mundial por todo lo que pasaba. Yo veo esa estrellita a la distancia y pienso en los muchos valientes que tuvimos que aguantar muchas cosas”.



En cuanto al contexto que se vivía a nivel nacional por la última dictadura cívico-militar, el ex futbolista se mostró en contra de los cuestionamientos hacia el plantel y la obtención de la Copa.



“Los del 78 somos mucho más valorados fuera de casa, pero eso ocurre porque vincularon lo que ocurrió en el país con nosotros y la realidad es que, salvo las familias de los damnificados, nadie sabía lo que ocurría”, concluyó.



El 25 de junio de 1978, Argentina se convirtió por primera vez en campeón del mundo con un triunfo por 3 a 1 frente a Holanda, con dos goles de Mario Alberto Kempes.



Luque: “Maradona es un paciente complejo”



El neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, reveló detalles de la salud del “Diez”, a quien describió como “un paciente absolutamente complejo” que se ve afectado por la cuarentena por la pandemia de coronavirus y por los constantes conflictos en su entorno familiar.



“Diego está bien. Obviamente, esta cuarentena es muy difícil para todas las personas que se encuentran aisladas realmente, como él, lo sienten y mucho. Esto trae trastornos de ánimo. Es una realidad que no solo afecta a Maradona”, manifestó Luque en diálogo con el canal América. Y añadió: “Cuando escucho que dicen que Diego está empastillado no lo puedo creer. El esfuerzo que hacemos con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él, mi prioridad es Diego y su salud. La verdad es que le estamos encima y a veces el resultado no es el esperado, pero eso de las pastillas es una barbaridad”.



En la misma línea, el profesional de la salud afirmó que el entrenador de Gimnasia de La Plata se ve afectado por los conflictos familiares que suelen desatarse a su alrededor. “Si uno está mal de ánimo repercute en lo que uno come, en lo que uno toma. Cuando lo veo, trato de hablarle de cualquier cosa menos de estos líos. Yo no tomo partido por los problemas familiares, de lo que doy fe es que cuando escucha esto le hace mal. Me dijo que desearía tener a todos sus hijos juntos. Habla sobre esto y se quiebra, me dice que sufre mucho”, señaló.