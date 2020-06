https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anticipó su tío y ex coach, Toni, quien criticó la propuesta de la ATP para reanudar la actividad, tras la prolongada inactividad generada por la pandemia de coronavirus.

Más incertidumbre Nadal duda participar en el US Open

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo con su colección de 12 títulos en Roland Garros, no definió aún si participará del US Open programado para agosto próximo, cuando se reanude el circuito interrumpido desde marzo a raíz de la pandemia de coronavirus.



Así lo reveló su tío y ex entrenador Toni Nadal, quien, además, consideró inviable el nuevo calendario diagramado por la ATP.



* “Rafa me contó sobre el nuevo calendario y me parece un poco feo lo que hizo la ATP, porque es prácticamente inviable para los tenistas más grandes, especialmente para el Big Three”, enfatizó en diálogo con ESPN.



Rafael Nadal, de 34 años, es uno de los integrantes del denominado “Big Three” junto al suizo Roger Federer (38) y el serbio Novak Djokovic (33), con un total de 56 Grand Slam sumados los que ganó cada uno. La inacción generada por el Covid-19 afectó de manera distinta al universo de tenistas que integran el selecto Top 10; cuya mayoría es mucho más jóvenes que los nombrados.



* “Ellos tres ayudaron al crecimiento del tenis durante años y me parece que habría que hacer algo con la puntuación, porque si no juegan cada semana, es complicado competir en un mes en el US Open, Roma, Madrid y Roland Garros; es casi inviable”, insistió el coach.



En el caso de Federer, vale recordar que anunció que no volverá a competir hasta 2021, debido a que se resintió de su lesión en la rodilla derecha, de la que fue operado en febrero pasado.



El circuito profesional se reanudará tras un largo regreso en agosto, con el ATP de Washington, previsto para el 13; luego se jugará el Masters 1000 de Cincinnati y más tarde el US Open, entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, los dos últimos torneos en la misma sede, en New York.



El ex entrenador de “Rafa”‘ también se refirió al polémico episodio que se desató en el “Adria Tour”, la exhibición jugada en Los Balcanes que generó ocho contagios de coronavirus.



* “Fue un retroceso dentro del proceso de normalización. Lo que sucedió fue una pena, ya que la iniciativa era buena, pero terminó generando contagios y eso no fue positivo para el tenis, ni para Djokovic; debieron haber sido más cuidadosos”, concluyó Toni Nadal.



Más contagios



El ex tenista croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001 y uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, reveló que contrajo coronavirus tras haber participado como director de la exhibición denomina “Adria Tour”, en la etapa jugada en la ciudad de Zadar el pasado fin de semana.



* “Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma”, publicó el ex deportista de 48 años en su cuenta de Instagram.



El croata, quien alcanzó el segundo puesto del ranking mundial en julio de 1994 y además de ganar Wimbledon llegó a las semifinales del US Open en la edición de 1996, se convirtió en el noveno caso positivo entre los involucrados en la polémica exhibición en Los Balcanes, que debió ser cancelada el domingo pasado a raíz de la serie de contagios.



* “Quiero informar a todos los que estuvieron en contacto conmigo que tengo coronavirus y pedirles que tomen los recaudos necesarios para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Continuaré en cuarentena y espero recuperarme lo antes posible”, añadió quien ya estaba aislado preventivamente, antes de conocer el resultado del tercer test al que fue sometido en Zagreb.



De este modo, Ivanisevic se suma a la lista de infectados, encabezada por el número uno del mundo, el serbio Djokovic; más otros participantes: el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas. Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic; Kristiian Groh, coach de Dimitrov; la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo; y la de “Nole”, Jelena Ristic.