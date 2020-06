Emilio Jatón: "Hermes Binner deja un legado humano"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.06.2020 - Última actualización - 17:44

17:29

El Intendente de la capital santafesina lamentó el fallecimiento del exgobernador pero recordó que marcó un camino, incluso para muchos que no están en la política.

Como muchos otros referentes de distintas áreas, el intendente Emilio Jatón se refirió este viernes al fallecimiento del exgobernador Hermes Binner. En tal sentido, admitió que Binner “significa un pedacito de su carrera política y de su vida”: “lo conocí siendo periodista y a partir de ahí empezó un lazo de amistad que yo no sabía por qué era pero se continuaba en el tiempo; él me invitaba a Casa de Gobierno, nos sentábamos, comíamos, un gran tipo, un buen tipo que enseñaba con el ejemplo”, relató a El Litoral.

Además, destacó que “fue un Gobernador que vino y se instaló en Santa Fe, sus hijos fueron a la escuela aquí, caminaba por la calle y hablábamos mucho de la vida, sin tener ninguna relación política”. “Nos juntábamos mucho...fue una persona muy querida, de mi parte”.



El legado de Hermes Binner

Para Jatón, la herencia del exgobernador no solo es política, sino que “deja un legado humano”. “Él siempre decía...porque también seguíamos hablando durante mis primeros tiempos en la política, y él me pedía acompañar, y me decía “si tenés que tener reuniones, no sean tan largas”, “no estés tanto en el escritorio, andate a la calle, hablá con la gente”, “si tenés que dejar estacionado el auto, dejalo lejos y vení caminando”, rememoró. “A él le gustaba el contacto con la gente, aprendía mucho y transmitía eso y me parece que es un legado importante que además la gente lo entendió, incluso pasada su gobernación él caminaba y la gente le hablaba, lo respetaban mucho y en política el respeto es mucho y él lo logró, es un ejemplo a imitar”, reconoció el Intendente.

Además, Jatón subrayó la impronta que marcó Hermes Binner “para toda la política de salud pública del Frente Progresista, y sobre todo el socialismo, él empezó mirando y él sabía que no lo iba a terminar e inaugurar pero sabía que estaba en el camino junto y cuando uno entiende cuál es el camino y llevarlo hacia el objetivo”, en referencia a la reestructuración del sistema de salud provincial y la decisión de construir hospitales en todo el territorio provincial, aun a sabiendas de que no se inaugurarían durante su gestión.

Por todo esto, Jatón consideró que “hoy, para muchos jóvenes cercanos a la política -no solamente del socialismo- es un día triste, porque marcó un camino y los jóvenes lo van a seguir teniendo como guía por mucho tiempo, y va a haber reconocimientos de gente que no está en la política”. “Dejó su huella y lo vamos a extrañar”, concluyó.