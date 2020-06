https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.06.2020 - Última actualización - 18:40

18:34

Contacto 450-2575 / 155-080710 Línea directa

Agradecimiento

CAROLINA SUELDO WUILLE

“Escribo desde Concordia, Entre Ríos. Leí y vi la nota que hicieron a Orlando Vera Cruz. Quisiera pedirles que por favor publiquen este mensaje. Soy estudiante del profesorado de Música en mi ciudad. En el Final de la Mesa de Música Latinoamericana debía presentar alguna canción a mi gusto. Mi esposo me sugirió una chamarrita de Orlando Vera Cruz. No sabía ni la partitura ni los acordes ni la melodía. Mi esposo me sugirió ¿por qué no lo llamás y le preguntas a él? Pudimos dar con su número de teléfono, enseguida se puso a disposición. Me pasó la Chamarrita que había seleccionado, me indicó por teléfono la manera de acompañarla, me sugirió un cambio de tonalidad (obviamente que cantamos en tonos diferentes). Presenté la obra y los docentes me felicitaron por la selección, por conocer la historia de la letra que estaba cantando y por haberla interpretado de la manera correcta. Por eso, estoy, estaré toda la vida agradecida. No sé si Mick Jagger se tomaría el tiempo que Orlando Vera Cruz, se tomó para ser mi Maestro por semanas alentándome, dándome ánimos y repensando su obra para una simple estudiante como yo. Gracias Orlando, Siempre Gracias”.

Ruidos molestos

VECINOS DE BARRIO CANDIOTI

“Estamos indignados por la falta de medidas de las autodiridades municipales. Desde 2016 hay un grupo de jóvenes en calle Maipú que aturden con música, recitales en patios y sótano de una casa. Hemos realizado innumerables denuncias policiales y municipales, sin que se haga nada, nada. Además, en cuarentena, no han cesado las reuniones que se publicaron en redes sociales”.

Record mundial

ALICIA DURIGON MÁNTARAS

“Gracias Colón por haber puesto a Santa Fe en el mundo, por batir récord mundiales (Guinness), por la alegría de tu gente, la pasión y tu música. No se dio el resultado deportivo esperado, pero será en la próxima...”.

Llegan cartas

La cuarentena y Vicentin

Juan Sagardía



La cuarentena nos ha hecho ver y nos ha demostrado nuestras debilidades humanas e institucionales.

Lo que pasó hace unos días en nuestra provincia -específicamente en Reconquista y Avellaneda-, es para reflexionar hasta dónde los gobernantes de nuestra provincia respetan la autonomía de la provincia, que en los libros se denomina Federalismo.

El gobierno nacional en sin ningún tipo de respeto ni de ética y sin ningún concepto Constitucional, determina que puede tomar una medida de tal magnitud como es la de intervenir una empresa que nació y está radicada en nuestra provincia.

No estoy haciendo una defensa de la empresa y de sus propietarios, estoy haciendo una defensa Institucional como Provincia.

Hubiera correspondido que el gobernante de nuestra provincia reaccione ante un hecho de invasión a nuestro territorio prohibiendo la llegada de los personeros del gobierno nacional, por no haber solicitado la autorización correspondiente. No en vano llevamos el slogan de “Provincia Invencible de Santa Fe”.

Esto corresponde a la acción política.

Por otro lado, el Sr. Gobernador no respetó la cuarentena dictada por el gobierno nacional a la cual adhirió sin ningún reparo y a la que públicamente declaró su alineamiento, evidentemente de buena fe, para cuidar la salud de los ciudadanos de la provincia.

Sin embargo, en esta circunstancia permitió que aproximadamente una docena de personas llegaran a nuestra provincia desde el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, lugar de circulación comunitaria del virus (con un alto porcentaje de contagios en las últimas semanas), entre ellos un piloto, dos interventores, colaboradores.

Esto se corresponde a la acción humanitaria.

No permiten trabajar en libertad a comercios e industrias, no permiten que la Justicia trabaje, no permiten que los Estamentos Públicos funcionen con normalidad, no permiten que los niños y jóvenes regresen a las aulas y sí se PERMITE QUE LOS DUEÑOS DEL PAIS QUE SON DE BUENOS AIRES, con la prepotencia ancestral que los caracteriza y con total impunidad posen sus pies en nuestra tierra.

¿Qué vamos a decir si en Reconquista o Avellaneda aparece un enfermo o una muerte, que es de casualidad o que el destino nos juega una mala pasada?

¿Qué enseñanza nos deja la cuarentena? Sin querer desnudaron nuestras debilidades.

Solamente nos queda la expresión de Jesús, “Señor perdónalos, no saben lo que hacen”.