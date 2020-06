https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Concejo Solicitan avances en el proyecto de crematorio para Reconquista

En la última sesión del Concejo Municipal de Reconquista, se aprobó un proyecto elaborado por el concejal Eduardo Paoletti, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que avance con la instalación de un Crematorio; el edil cree que ello solucionaría la problemática de la falta de espacio en el cementerio municipal de Reconquista.

En el proyecto se destacan algunos de los beneficios que posee la alternativa de proporcionar un servicio de crematorio, al ser más higiénico y ecológico, evitar problemas sanitarios post mortem y ser mucho más económico al no tener que adquirirse terrenos, evitarse traslados e incineraciones de restos, no pagarse cuotas mensuales de mantenimiento, cuidado del agua, menos empleados para atender dicho servicio, etc.

Ya en el año 2017 (mediante Ordenanza 7930/17) se había declarado de “Interés Municipal” la instalación de un Crematorio, autorizando al departamento ejecutivo a explotar dicho servicio por sí mismo o mediante terceros, pero sin embargo hasta el día de la fecha no se logró avanzar con la instalación del servicio.

El concejal cree que es importante avanzar con dicho proyecto, ya que una obra de tal magnitud es importante, no solo para Reconquista, sino para toda la región.