Estados Unidos: mataron a su hijo de sobredosis tras darle heroína como "medicina" para la gripe

Un nene de dos años murió en Estados Unidos luego de que su madre le diera heroína para “curarlo” de una gripe. El menor murió por sobredosis y los padres fueron imputados por su fallecimiento.

Devin Blount tenía apenas dos años, cuando sus padres, Rosemary Freeney y Trerideon Blount, lo asesinaron de una sobredosis tras dispensarle heroína en vez del medicamento que les recetó el doctor, con el fin de aliviar el cuadro gripal que tenía el menor. Ambos fueron acusados por homicidio y tenencia de drogas.

El hecho ocurrió en Estados Unidos, Florida. Todo comenzó cuando el pequeño tuvo varios síntomas de gripe y la madre decidió llevar a él y su hermano al médico para que los revise. A los chicos les confirmaron que padecían un cuadro gripal y le recetaron una serie de medicamentos para que puedan superar la enfermedad.

Luego de unas horas el nene comenzó a sentirse mejor y su madre continuó dándole los medicamentos para que se cure del todo, se trataba de un remedio para la tos y otro para la secreción nasal del infante.

El problema fue que al día siguiente el chico no despertó, por lo que su madre llamó al 911 diciendo que el nene no reaccionaba. Cuando los médicos llegaron al lugar el menor ya estaba muerto y no pudieron reanimarlo.

De inmediato la Policía llegó al lugar y tras una serie de investigaciones encontraron una bolsa de plástico con una sustancia dura y escamosa como una roca.

Cuando los detectives la enviaron a analizar se encontraron con la sorpresa que se trataba de una roca de heroína. Los padres del niño negaron haber tenido conocimiento de los 42 gramos de heroína que se encontraron en su casa.

Para peor, los resultados de la autopsia confirmaron que el chico había muerto por “toxicidad aguda de heroína” y la primera en ser acusada por el homicidio del chico fue su madre Freeney. La mujer afirmó que la heroína era de un hombre llamado “Chuck”, que se quedó a pasar la noche, pero las autoridades no pudieron confirmarlo.

Tiempo después, el padre del nene asesinado también fue detenido y acusado de posesión de drogas, así como por el delito de homicidio agravado. Ambos aguardan la sentencia detenidos.