Ante la pandemia Fernández junto a Lula da Silva: "Los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie"

El presidente Alberto Fernández reafirmó su convicción de que "otra vez los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie", en un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Clacso, que compartió con el ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en el que se reinvindicaron las políticas emancipadoras de los gobiernos progresistas durante la década pasada.

"Otra vez los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie y como soñaron (Simón) Bolivar y San Martín, vamos a construir la patria grande. Esto vamos a volver a ser. Estoy convencido", afirmó el mandatario argentino sobre el final del encuentro titulado "Pensar América Latina después de la pandemia Covid-19", que fue seguido a través de distintos canales por 25.000 personas.

Alberto Fernández comenzó su exposición (lo hizo después de Lula), con un reconocimiento al ex presidente del Brasil, por el que dijo tener un "enorme cariño y respeto" y a quien definió como un "enorme líder latinoamericano" que fue "injustamente perseguido" en su país, víctima del denominado lawfare, como otros líderes de la región.

"No sabés la alegría querido amigo que me da verte ahora en libertad", le dijo el Presidente a Lula da Silva y recordó su visita al ex mandatario brasileño, cuando éste estaba detenido: "La última vez que te ví, te ví custodiado por guardias. No sabés lo feliz que me hace verte así y las ganas que tengo de abrazarte".

Enseguida, Fernández, señaló que la pandemia de coronavirus evidencia la posibilidad terminar con un "capitalismo rotundamente desigual que deja al margen a millones de compatriotas".

"Yo tengo la sensación de que la pandemia ha dado vuelta al mundo. El mundo está mirando listas de muertos, pero no ve cómo la economía se ha derrumbado", sostuvo y, como en otros discursos, volvió a parafrasear al novelista, ensayista y filósofo francés, Albert Camus, para remarcar que "las pestes y las pandemias tienen un sesgo muy claro: le arrancan la vida a la gente, pero además dejan al descubierto las miserias de la gente".

Defendió en este sentido la estrategia de su gobierno para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia y sostuvo que "nadie que haya abrazado la causa popular puede no saber que nada es más importante que la vida" y volvió a cuestionar a aquellos que plantean el "falso dilema" entre economía y salud.

"El capitalismo, tal como lo conocíamos, no tiende viabilidad", dijo y remarcó que en la región la pandemia "dejó al descubierto la mayor desigualdad de todo el mundo".

El Presidente mencionó en este contexto las políticas de su administración orientadas a proporcionar la ayuda del Estado a los "más empobrecidos" y planteó la necesidad de generar un "capitalismo que integre a la sociedad, que no concentre la riqueza, sino que la distribuya".

Sin embargo, reconoció las dificultades para desplegar políticas progresistas en la región, en un escenario con gobiernos de corte neoliberal.

"No te quiero mentir, yo no lo tengo a Néstor, a Lugo a Evo, a Correa, a Lagos, a Chávez; a duras penas somos dos los que queremos cambiar al mundo: Uno está en México, que es (Andrés) López Obrador y el otro soy yo", ironizó .

"Este es un continente muy distinto al que viviste vos, al que vivieron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) ", admitió ante Lula y denunció los mecanismos de lawfare practicados para erradicar a los líderes de centro izquierda de la región, del que, dijo, "sin dudas vos fuiste el que más lo padeció".

"No sabés cómo extrañamos que vos nos seas el presidente de Brasil. Otra sería la posibilidad de que podamos trabajar", le confesó al ex mandatario del país vecino y principal socio comercial de Argentina.

Antes, Lula reivindicó la estrategia argentina frente a la pandemia y lamentó las políticas del presidente de su país, Jail Bolsonaro, ante el Covid-19: "Es muy terrible lo que está pasando en nuestros países y en Brasil es más triste".

Da Silva se planteó además la necesidad de hacer del mundo "un lugar más humano, más fraterno y solidario" y agregó: "No sé cómo será el mundo después de esta pandemia, pero Argentina saldrá de esta crisis en una situación mejor".

Tras mencionar a Alberto Fernández como un "verdadero líder" de la región, el ex presidente hizo una encendida reivindicación de los logros económicos y sociales de las políticas progresistas en América latina en décadas anteriores y llamó a recrear una "fuerza soberana, capaz de aprovechar la capacidad de sus pueblos y recursos naturales".

También evocó la figura del ex presidente, Néstor Kirchner, a quien calificó como un líder que "defendió la soberanía de la Argentina" y reivindicó a organismos regionales con Unasur y Celac, construidos en esos años para revertir la idea de que los países de Latinoamérica estábamos "acostumbrados a bajar la cabeza".

Más tarde, resaltó la decisión del "pueblo argentino" que "respondió en las urnas para sacar al neoliberalismo" del país en las elecciones de 2019 y a defender la "política como la única herramienta para transformar nuestros sueños en realidad".

Del encuentro, que fue moderado por Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, participaron además, el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el diputado nacional Eduardo Valdés; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el dirigente gremial, Victor Santa María.

