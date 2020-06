https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el punto de vista de la actriz y directora las opciones que ofrece la virtualidad para las artes escénicas “son un buen paliativo, pero sólo eso”. Anticipó que “la recuperación del sector no será tan inmediata como nos gustaría”. Pero que el teatro saldrá fortalecido. “Si algo nos demostró el aislamiento es justamente la necesidad de estar con el otro”.

UNA MIRADA "REALISTA PERO ESPERANZADA" "Cuando todo esto pase, el teatro estará ahí para emocionarnos"

Más de 30 años consagrados a la actuación, a la dirección y al desarrollo de talleres teatrales, en los cuales indagó sobre textos de diversos autores, hacen que las reflexiones de Marisa Oroño contengan una resonancia especial. Sobre todo si se tiene en cuenta que fue una de las fundadoras (junto con Victoria Gollan y Daniel Vitale) del Grupo Exit, que logró sostener su labor en forma ininterrumpida durante un cuarto de siglo. Por estos días, al igual que sus colegas, avanza en distintas modalidades de reinvención de su trabajo.

“Son tiempos complejos para los que estamos acostumbrados a trabajar con la interacción personal y el teatro es fundamentalmente eso. Yo trabajo mucho con niños, con personas con discapacidad, con talleres y el contacto cara a cara es muy importante. Utilizo la tecnología para realizar videos con actividades relacionadas a las artes escénicas y tratar que sean amenas, no sólo explicativas. Intento lograr esa cercanía que es tan importante en un hecho humano por excelencia. Con mi grupo, EXIT, estamos haciendo ensayos virtuales. Tratamos de hacer todo lo que podemos a través de estos medios. No es lo mismo, pero es lo que tenemos por ahora”.

—¿Qué visión tenés de la utilización de las plataformas virtuales en relación a una actividad tan centrada en lo presencial?

—Creo que son un buen paliativo, pero sólo eso. El teatro necesita ese ida y vuelta que se da entre los actores en la escena y entre los actores y el público. Es un hecho único, que se diferencia del cine o la televisión por las sensaciones que debe producir en el espectador presenciar en vivo lo que está aconteciendo. Es ese lugar mágico en el que se produce la comunión entre el espectador y los artistas y en el cual se firma un pacto tácito de aceptar la convención. Por eso no importa si el espacio está totalmente vacío cuando el actor representa que está en un bosque o en un salón o en un pantano, la gente lo siente así. La premisa para mí y para EXIT siempre ha sido que quien vaya a ver nuestras obras no sea un mero espectador, que “mire” lo que pasa, sino que debe sentirse de alguna manera inmerso dentro de lo que está sucediendo, no a través de la participación activa, sino en forma implícita. Eso no se puede lograr cuando se proyecta la filmación de una obra. Ahí, para el público común que es el que nos interesa siempre acercar a esta experiencia, el teatro entra en desventaja con el cine. Cuando la experiencia es en vivo la sensación es incomparable, única e irrepetible.

No cambiará la esencia

—¿Creés que la concepción del teatro se va a redefinir luego de la pandemia?

—Desde su creación allá por el siglo V antes de Cristo, la Humanidad ha pasado por aproximadamente veinte pandemias y el teatro las sobrevivió a todas. Surgirán nuevos géneros, se seguirá mixturando en mayor o menor medida con medios tecnológicos pero no cambiará su esencia. Cuando todo esto pase, el teatro estará ahí para seguir interpelándonos, para emocionarnos, para hacernos sentir. No creo que se redefina, creo que se va a fortalecer porque si algo nos ha demostrado este aislamiento es justamente la necesidad de estar con el otro, de compartir y el teatro, entre otras cosas, es eso. Cuando los actores podamos juntarnos a representar sobre un escenario y cuando esa representación sea presenciada en vivo por el público, habrá teatro. Por eso no se puede redefinir su concepto.

Preparar el retorno

—Se naturalizó una especie de desconfianza respecto a la posibilidad de reunirse en espacios de mucha concentración de gente. ¿Creés que le llevará tiempo al público vencer ese miedo y retornar a las salas?

—Mientras las condiciones sanitarias no estén dadas en alto porcentaje, seguirá existiendo ese resquemor, pero a medida que la cosa vaya amainando se irá retomando un ritmo similar de vida al que llevábamos antes. Digo similar porque no creo que todo vuelva a ser igual, estas circunstancias siempre marcan de alguna manera, generan nuevas pautas, nuevas formas de desenvolverse. La recuperación del sector no será tan inmediata como nos gustaría. Sin embargo, fijate que a medida que iban permitiéndose más cosas, aparte de poder trabajar, la gente lo que más esperaba era poder reunirse en un mismo lugar con sus amigos, con su familia. Por eso creo que cuando se pueda volver al teatro, el público poco a poco retornará a las salas y ojalá sea en gran número, ahí estará el desafío que tendremos nuevamente los artistas. El teatro santafesino tiene una oferta variada, de excelente calidad que bien vale la pena comprar una entrada y disfrutarla. Bueno, es también una expresión de deseo, tener una mirada realista pero esperanzadora.

Abrazos postergados

—Se están trabajando en diversos protocolos para posibilitar el retorno a las actividades con público ¿Cómo será el teatro frente a todos esos condicionamientos?

—Con respecto a los actores creo que las medidas conllevarán una toma de conciencia mayor en nuestras vidas personales para poder desarrollar nuestra actividad profesional. Mientras sigan estas circunstancias debe haber mucha rigurosidad en cómo nos movemos y nos cuidamos en nuestra vida cotidiana para proteger a nuestros colegas en los ensayos y en las funciones. Por eso me parece que a las pautas generales que se den en los protocolos de trabajo, también debe haber pautas bien claras en el interior del grupo. Convengamos que en general los actores necesitamos estar en contacto con el otro, a menos que los personajes vivan en un mundo sin acercamiento, esto es inevitable. Con respecto al trabajo con el personal técnico y de sala para realizar una función, no creo que haya inconvenientes en mantener el distanciamiento obligatorio. Las salas deberán seguir un protocolo de desinfección bien estricto que será un gran reaseguro para los trabajadores de los teatros, para los actores y para el público. En cuanto a este último seguramente se achicarán las capacidades de las salas para poder mantener la distancia estipulada, el uso del barbijo será obligatorio y no podrán ir a saludar a los actores después de la función. Es una pena, pero durante algún tiempo deberemos acostumbrarnos a no recibir ese abrazo tan cálido que funde a muchas personas del público y protagonistas tras el momento artístico compartido. Pero es lo que nos toca ahora.

Para el día después

En relación a los proyectos en desarrollo para la etapa post pandemia, Oroño admitió que quedaron muchas cosas pendientes. “En 2020 el grupo EXIT cumple 25 años ininterrumpidos en la escena santafesina. Teníamos planeado realizar una serie de eventos para festejar las “Bodas de plata” y no queremos que esto pase desapercibido, por lo tanto seguimos trabajando para cuando se autoricen las reuniones más grandes. Además, con Fabián Rodríguez y Marcela Cataldo estamos preparando una nueva obra para estrenar con este grupo. Con el elenco del Centro Ciudad de Rafaela nos quedaron pendiente muchísimas funciones de “Mucho ruido y pocas nueces: la fiesta ya empezó”, una versión mía sobre la obra de William Shakespeare. Junto con Gustavo Ordóñez estamos emprendiendo un proyecto de integración denominado “Creando Vínculos”. Con los concurrentes del Centro Nuestra Señora del Hogar estamos preparando una obra para presentar en el Festival Estudiantil. A eso hay que sumarle los talleres infantiles y para adultos”.