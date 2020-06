https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Joshua Hansen, un músico paraguayo de 33 años Gastó 200 dólares para parecerse a "El Profesor" de "La casa de papel"

En el medio de la cuarentena se dan a conocer cientos de historias, algunas divertidas y otras no tanto. No es el caso de esta, que se conoció a través de las redes sociales donde un joven de 33 años se gastó todos sus ahorros para parecerse físicamente al protagonista de La Casa de Papel: “El Profesor”.

Se trata de Joshua Hansen, un músico paraguayo de 33 años que se hizo fan de una de las series más taquilleras de los últimos tiempos, y con la cual se catalogó como muy admirador de quien lidera el plan, el profesor.

Joshua Hansen participó del segmento de "parecidos" en el programa de Guido Kaczka.Foto: Captura de pantalla

En base a esto, el joven decidió gastar todos sus ahorros y no solo realizarse distintas cirugías estéticas, sino que el propósito de las mismas se basaron en parecerse a Álvaro Monte.

Además de gastar 200 dólares para parecerse físicamente alguien, también tuvo que realizar una gran búsqueda para encontrar los lentes que tenía el personaje, tan característicos de él.

No obstante, el joven, es licenciado en administración de empresas, y también se dedica a la música. Tiene una gran habilidad en el piano y la canción que más le piden es “My life is going on”, la que canta Cecilia Krull al inicio y cierre de cada capítulo.