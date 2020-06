Azconzábal sigue en Antofagasta tratando de rescindir el contrato

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A 107 días de la salida de Madelón, el hombre apuntado para sucederlo le avisó al presidente de la sociedad que maneja al club chileno su deseo de regresar a la Argentina. Deberá pagar la cláusula de rescisión, aunque la situación se dilata.

Juan Manuel Azconzábal se encuentra en Antofagasta tratando de solucionar su desvinculación de Deportes Antofagasta. El entrenador ya le ha manifestado al presidente de la sociedad que maneja al club chileno, su deseo de abandonar la institución y regresar a nuestro país. En ese contexto se basa el optimismo de la dirigencia de Unión de que llegue a feliz término la gestión y por fin pueda salir de Chile para luego venir a Santa Fe.



Sin embargo, desde el directorio “puma”, aún no se han referido oficialmente a la situación de su técnico, quien por el momento tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de este año, con cláusula de rescisión, por lo que el futuro de la banca de Antofagasta es, por estas horas, un misterio.



Cabe recordar que el fútbol chileno se encuentra actualmente en período de paralización, debido a la pandemia del Covid-19 que afecta a Chile, donde “Los Pumas” marchan en la quinta posición del torneo de Primera División con doce puntos, a siete del líder, la Universidad Católica.



Desde Santa Fe se limitan a esperar el desenlace de la gestión. Unión aclaró desde un principio que no se iba a hacer cargo del pago de la cláusula, que asciende a alrededor de 50.000 dólares. Si bien hubo algunas versiones que indicaron que la decisión de la dirigencia de Antofagasta era la de aumentar esa cláusula de manera unilateral, la realidad es que Azconzábal le manifestó a la gente chilena que su deseo es regresar a la Argentina. Y es muy difícil que se quiera retener a alguien que, evidentemente, no quiere quedarse.



En fin, así está el cuadro de situación. Ahora viene la parte de la negociación en la que Azconzábal tiene que conseguir lo más importante: rescindir con Antofagasta. ¿Cuánto le puede llevar?, quién sabe. Cuando lo logre, se vendrá a la Argentina y allí deberá decidir si lo hace directamente a Santa Fe —sería lo más conveniente— a fin de no tener que hacer un doble período de cuarentena.



Mientras tanto, la incertidumbre con la que se sigue manejando el fútbol argentino le da a Unión lo que el club necesita: tiempo para poder solucionar lo que haya que solucionar. Por lo pronto, plan “B” no se vislumbra (lo cuál no quiere decir que no exista) y todo apunta a que Azconzábal arregle sus cosas en Chile y pueda firmar el contrato con Unión, que ya tiene avanzado en sus condiciones.



La campaña de Azconzábal ha tenido algunos picos interesantes, sobre todo cuando le tocó dirigir a Atlético Tucumán y ahora en Antofagasta, donde ganó la mitad de los partidos que disputó. En el medio hubo un paso en falso en Huracán, pero no hay técnico en el mundo que no pase por algún momento de fracaso pasajero.



Respecto del plantel, a excepción de las decisiones ya tomadas respecto de la no continuidad de Mazzola, de la no venta de Troyansky y de la salida de uno de los arqueros (Alan Sosa), no se tomaron otras determinaciones. Puntualmente, todo apunta a saber si seguirán Moyano y Bottinelli, dos jugadores clave en el funcionamiento defensivo del equipo durante la era Madelón.



En conclusión, lo que en algún momento señalaron desde Unión a El Litoral se está cumpliendo cabalmente: hay que seguir esperando. Por lo pronto, Unión lleva 107 días sin entrenador desde el momento en el que Madelón, antes del partido con Arsenal, en Casasol, anunció su salida de la institución, poniéndole punto final a un nuevo ciclo que duró casi tres años.



Tate campeón con el alemán Von der Thussen



Continuando con el ciclo de charlas que la agrupación Tate campeón, que lidera Marcelo Martín, lleva a cabo en este tiempo tan especial que se vive en nuestro país, la semana que viene se dará con el alemán Héctor Von der Thussen, destacado ex jugador de básquet de la institución en la década del 70 junto a otros grandes jugadores que le dieron brillo a la institución.



La misma se podrá observar a través del Facebook y el Instagram de la agrupación, como así también en la página web recientemente creada.



Este tipo de actividades se viene dando de manera contínua y arrancó con una larga y jugosa charla con Nicolás Frutos, ex jugador y coordinador de inferiores de la institución, que actualmente reside en Europa y, posteriormente, con una actividad organizada por las mujeres de la agrupación.