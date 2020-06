https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.06.2020 - Última actualización - 16:35

16:33

El nadador santafesino permanece en Alabama, donde evocó el día olímpico en medio de la crisis provocada por la pandemia en Estados Unidos.

En tiempos de coronavirus Santiago Grassi, corazón olímpico El nadador santafesino permanece en Alabama, donde evocó el día olímpico en medio de la crisis provocada por la pandemia en Estados Unidos. El nadador santafesino permanece en Alabama, donde evocó el día olímpico en medio de la crisis provocada por la pandemia en Estados Unidos.

Fabiana García

deportes@ellitoral.com



El nadador santafesino Santiago Grassi, clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, está en Estados Unidos, donde le tocó atravesar el impacto del Coronavirus, en Auburn (Alabama).



El pasado 23 de junio se celebró en todo el mundo el día olímpico y el deportista de 23 años, representante olímpico en Río de Janeiro 2016 y uno de los tres nadadores argentinos clasificados para Tokio -en los 100 metros mariposa-, no quiso dejar de expresar sus sentimientos: “Río de Janeiro significó mucho. Fue la oportunidad de competir y representar a mi país en el evento más importante al que un deportista puede aspirar y era un sueño, una recompensa al sacrificio, dedicación y trabajo. Estoy muy contento de haber podido tener la experiencia en el 2016, siendo muy joven y eso me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos, participar en otros mundiales y ese recuerdo me lleva a empujar y a seguir superándome todos los días”.



El nadador que inició su carrera deportiva en el Club Atlético Unión de Santa Fe, tiene el record argentino de los 100 metros mariposa con 51 segundos 88 centésimas; obtenido en el torneo Richard Quick en Estados Unidos. La marca para Tokio era 51.96, con lo cual Grassi, será olímpico por segunda vez del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, nueva fecha para la competencia suspendida este año a causa del Covid-19.



En marzo, Santiago estaba en el tramo final de su carrera en marketing y gestión de información de sistemas en la Universidad de Auburn en Alabama. A la vez tenía un calendario de torneos con el equipo de la Universidad y eventos importantes para prepararse a Tokio.



“De repente todo se canceló y fue duro porque finalicé así mi etapa en la Universidad sin poder disfrutar de ese último tramo. Al mes que se produjo el cierre de todo, se me hizo difícil”, reconoció el deportista, quien como ocurrió en nuestro país no pudo acceder a los recintos de natación.



Pero en este tiempo, tuvo ofertas para representar a clubes en la Liga Profesional de Natación (obviamente cuando sea posible). “Ese ofrecimiento resultó muy oportuno para renovar las energías. Recién pude volver a entrenar un poco, bastante difícil en cuanto a sumar horas. Por lo menos estoy en contacto con el agua una vez al día y tres veces por semana de gimnasio”, comentó el nadador que obtuvo dos medallas de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 , en la modalidad medley varones y mixto.



Este parte del año lo afectó tanto como al resto de los nadadores: “a los olímpicos creo nos distingue el trabajo duro y sigo enfocado en los próximos. Pude sobrellevar todo con los valores que me dio el deporte: responsalidad respeto y compañerismo”.



Dificultades



La natación es uno de los deportes más castigados por la pandemia en Argentina. No solo es el ámbito que tiene que reforzar el protocolo, sino también lo que implica el funcionamiento de una pileta climatizada a esta altura del año en nuestra región, para pocos nadadores y con clubes en situación de crisis.



Sin embargo, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos ordenó el entrenamiento de sus olímpicos y de aquellos que estaban “casi en un 90 porciento cerca de la marca A”, indicó en representación de la entidad, el santafesino Raúl Araya.



Julia Sebastián clasificada también a Tokio en 100 y 200 pecho , representante en Río de Janeiro 2016, está en San Pablo en una situación de mucha precaución y la tercer clasificada Delfina Pignatello está en Buenos Aires en una piscina de 25 metros.



El resto de los nadadores, muy cercanos a clasificar se han distribuido de acuerdo a las posibilidades que fueron surgiendo. El sanjustino Gabriel Morelli se trasladó a la pileta de Provincial de Rosario, junto a Federico Grabich y Julia Arino.



“Mientras tanto la Federación Santafesina de Natación está realizando gestiones para habilitar una piscina en nuestra zona que sería la de Libertad de San Jerónimo Norte”, donde iría Romina Imwinkelried para prepararse en aguas abiertas”, indicó Araya.



En las disciplina de aguas abiertas hay dos plazas, una se definirá en repechaje donde será representante Cecilia Biagioli; mientras que Romina Imwinkelried y Julia Arino deberán definir la segunda.



“El resto de la actividad acuática de todo el país, por el momento no está habilitada, tampoco el Cenard y por el momento no tenemos señales que vaya a ocurrir”, informó Araya, vinculado a la actividad competitiva de los nadadores de la selección nacional.



“Se ha elaborado un protocolo para la natación presentado al Ministerio de Salud de la Nación y se ha trasladado a todas las federaciones para que se pueda gestionar con los gobiernos provinciales. Pero la mayor dificultad, más allá de las autorizaciones correspondientes, son los costos de mantenimiento para una pileta cubierta para muy pocos nadadores o actividad acuática es inviable, desde lo presupuestario y eso lleva a una situación angustiante para los clubes y nuestro deporte”, afirmó.