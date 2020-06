Solicitan ayuda al gobierno provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la Asociación Santafesina de Básquetbol, habló sobre el regreso a los entrenamientos y reiteró que esperan aportes oficiales para paliar la situación complicada de las instituciones.

Diego Vergara

Preocupado, ocupado y esperando el regreso: así lo vive Roberto Monti, ex jugador, dirigente máximo de la Asociación Santafesina de Básquetbol. En medio de la pandemia de coronavirus, más de 20 instituciones ligadas a este deporte transitan, como tantas otras, los vaivenes de la economía y con profunda preocupación a futuro.



El básquetbol puede volver, de a poco, pero puede. El tema es que de competencias no se habla, y sólo de apertura de clubes.



* “Con la Municipalidad, sin oposición física, volvimos con las autorizaciones y los entrenamientos de a grupos y cumpliendo los protocolos. Salvo fuera de la capital, el resto ya debería estar volviendo de a poco”, comienza diciendo el experimentado dirigente deportivo.



* “Con el cuerpo médico de la Asociación y el colegio de entrenadores, llevamos adelante un protocolo propio. Como máximo, puede haber 10 personas al mismo tiempo y por 14 días.

Cada jugador tiene un rectángulo de 50 metros cuadrados para realizar técnica individual y ejercicios fìsicos; con una distancia de 2 metros de uno a otro; y por supuesto, cada uno con su ropa, toalla, agua, alcohol diluido, sin utilización de vestuarios, únicamente baños y autorizaciòn con ingreso de uno por vez”.



* “En cuanto a las categorías, en primer lugar, volverán los U19 y los Mayores. Si la cosa va bien, ya podrán hacerlo en U17, que ya fue está autorizado por la Provincia. Y si en los días siguientes todo está bien, la idea es ya con la tercer semana, poder entrenar en U15 y U13; mientras que a los 20/21 días, ya ir planificando cuando empezamos Premini y Mini Básquetbol”.



- ¿Algún club advirtió, o bien, expresó que no regresa por cuestiones económicas?



* “No tuve casos, pero si noté que están cansados de reunir fondos a través de beneficios de todo tipo; porque no les alcanzan los fondos que disponen y la preocupación crece cada vez más, porque no se pagan las cuotas de socios y el panorama no ha cambiado desde ese aspecto. Lo que si quiero expresar, es que necesitamos la presencia del estado provincial en ese sentido”.



* “Se han presentado notas, hemos ido con la gente de otras disciplinas y la respuesta no llega. Uno entiende la situación, pero acá se trata de la susbsitencia de los primeros actores ante cualquier emergencia. Los clubes siempre están y prestan colaboración; abren sus puertas y evitan un monton de situaciones de tipo social y la respuesta ahora, no llega y las soluciones tampoco”.



Sobre la CABB



En un tramo de la charla, surgió el tema de la idea de cambio de estatuto en la Confederación Argentina de Básquetbol, que fue emitida por redes sociales y aparentemente, según el relato de Roberto Monti, no fue notificada a la Federación Santafesina.



Recordamos que bajo la nueva conducción de Fabián Borro (ex titular de la AdC Liga Nacional), las afiliadas le concedieron la posibilidad de comandar los destinos del básquetbol con la presentación de la única lista tras la baja de Federico Susbielles.



En los últimos días, la CABB a través de su cuenta de Twitter, publicó un link con supuestos cambios en la conformación del nuevo estatuto, y expresó que habría 10 dias para elevar propuestas y sugerencias.



Ante esto, el titular de la ASB fue contundente: “es un atropello, pero no me extraña de Fabián Borro y su manera de conducir. Yo no digo que no hay que cambiar algunas cuestiones, pero no de esta manera. Esto si se vota, nos generará un enorme perjuicio a las Asociaciones. Evidentemente quieren centralizar el poder en una sola persona y eso no está bien y nos oponemos firmemente. La Federación ya elevó la queja y no está de acuerdo y junto a otras asociaciones amigas, nos preocupa esta situación y por supuesto que no permitiremos que esto suceda. Es muy grave lo que está pasando y esperemos que se revea ese escrito”.



Están los semifinalistas en la Liga Endesa de España



Real Madrid quedó eliminado de la lucha por el título de la Liga Endesa de España, a pesar de alcanzar un exigido triunfo sobre Zaragoza, por 97 a 88. En el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia, el campeón-defensor jugó solamente para completar el fixture, porque su suerte ya estaba echada con los anteriores éxitos de San Pablo Burgos y el elenco local.



Es que por la quinta y última jornada de la etapa clasificatoria de la Zona B, San Pablo Burgos venció ajustadamente a Morabanc Andorra por 88 a 86 y Valencia doblegó a Gran Canaria, por 97 a 81. De esta manera, Valencia se adjudicó la zona con un registro 4-1; mientras que el equipo de Burgos prevaleció sobre Real Madrid (ambos con 3-2), por el hecho de haberlo derrotado en esta fase final de la competencia.



El base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) aportó 17 tantos (2-4 en dobles, 3-7 en triples y 4-4 en libres), 6 asistencias y un rebote, en los 25 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.



Por su parte, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) también intervino en el quinteto “merengue” y selló una planilla con 7 puntos, 4 rebotes y un recupero, en 19 minutos. En tanto, el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús y San Antonio Spurs de la NBA), no tuvo acción en el conjunto que dirige Pablo Laso.



En tanto, el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Regatas Corrientes y Dallas Mavericks de la NBA), sumó 5 puntos, 2 rebotes, 2 pases gol y un robo en 18 minutos para el quinteto zaragozano.



Las semifinales se jugarán este domingo: a las 13 (hora argentina), Barcelona (con Leandro Bolmaro) con San Pablo Burgos; mientras que a las 16 jugarán Baskonia (con Luca Vildoza) ante Valencia. Los dos ganadores sostendrán la final el martes 30 de junio.