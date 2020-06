Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

MARÍA ARTEAGA

“Me gustaría que alguna autoridad del Cable Video de Santo Tomé me explique por qué (desde el año pasado) no se puede ver el programa de Lanata en forma normal, sin interrupciones o falta de volumen. Muchas gracias”.

Camino a la ola de contagios

UNA CIUDADANA

“Mucha gente sin barbijo, demasiada me parece. ¿Qué está pasando en Santa Fe, ciudad? ¿Ha llegado a tal punto el relajamiento que ya ni barbijo usan algunas personas?, ¿qué están haciendo, quieren que se produzca una ola de contagios? Ayer viajé en colectivo y había una señora que iba parada al lado de mi asiento y sin barbijo. La miré retándola, porque encima hablaba con una que iba sentada. ¡¡Si estornudaba o tosía se me iba para mí!! No quise ponerme a discutir, pero tendría que haberle preguntado al mismo chofer. ¿No es que no se puede subir al colectivo sin barbijo? Por favor, si no cumplimos con estas normas básicas, se va a producir un problemón o un desastre. También he visto en el centro mucha gente sin barbijo, de toda edad, y que tampoco guardaba distanciamiento. ¿Qué quieren, que retrocedamos fases? ¿Tanto cuesta cumplir con lo básico? No hay nada que hacer: somos hijos del rigor”.

Assa: aguas cloacale

VECINOS DE Bº EL POZO

“Desde hace más de una semana tenemos una laguna de líquidos cloacales en la esquina de Busaniche y Alejandro Greca. Hemos hecho reclamos, como siempre, pero seguimos con la dramática situación en la calle. Pasan colectivos, autos, bicicletas y llevan esa contaminación en las ruedas por todos lados. Es el colmo lo que estamos viviendo. Pedimos que lo solucionen a la brevedad. Gracias por el espacio”.

Falta luz en 4 de Enero al 1650

ANDRÉS ROBERTO CAPELLINI

“El día sábado, en un mensaje con el título “En una boca de lobos”, de mi autoría, yo hacía referencia a la falta de luz. Decía en 4 de Enero, entre Gral. López y Rosario, pero en realidad es en calle 4 de Enero, entre Gral. López y Monseñor Zazpe. Les pido si pueden publicar esta aclaración. Muchas gracias”.

Cortes en la costa

VECINO DE COLASTINÉ NORTE

“Vivir en la zona de la Costa, gracias a la EPE, se ha convertido en un suplicio. Semana tras semana, hay cortes de 4 ó 5 horas, programados, eso sí, pero son cortes de horas. Y día por medio tenemos cortes imprevistos, de brevísima duración que ponen en riesgo todo equipamiento que uno tiene en la casa. Hay sectores enteros en donde se han quemado todos los electrodomésticos. La luz se va y vuelve al segundo con tensión incontrolable. Yo le pregunto a la EPE si todos los años que han pasado, en que tenemos este problema, no les alcanzan para solucionar estos inconvenientes técnicos. ¿No será que tienen que poner gente que sepa algo a trabajar sobre estas cuestiones? ¡¡Los vecinos no tenemos por qué vivir en esta situación!! Hace muchísimo tiempo, de sobra, para haber solucionado esto, y no lo hacen. Así que: ¡¡por favor, a la EPE!! que alguna vez ponga manos en este asunto y estabilice el servicio en la zona de la Costa. Se lo pedimos encarecidamente”.

Gorriti y Grandoli: no se puede pasar

UNA VECINA

“Yo necesitaría que vengan a calle Gorriti y Grandoli, que es un desastre cómo está. No podemos pasar, ya la calle está cortada, por el basural y por el agua que los vecinos de Grandoli largan en desagüe para calle Gorriti. Llamé a la Municipalidad, a todos lados, nadie viene ni da bolilla... Acá tenemos a una persona enferma, que la tienen que sacar en ambulancia sobre Gorriti al 5800 y lo tienen que sacar en camilla hasta calle Grandoli porque es imposible poder entrar. Está cortada la calle. Así que por favor, necesitaría que el diario venga y haga un registro fotográfico, a ver si así se moviliza la Municipalidad y viene a arreglar esta calle. ¡Que haga algo por favor!”.

Grieta

IVONNE SCOTTA

“Parece que la novedosa manera de debatir ideas es con toda clase de insultos, a quienes, con el derecho constitucional de expresarse, manifiestan su discrepancia en las resoluciones que se pretenden tomar desde el Poder Ejecutivo; pero más graves son las clarísimas amenazas al ex presidente de quitarle la vida de diversas maneras, proviniendo de siniestros personajes conocidos no precisamente por sus virtudes; pero no falta la hipocresía que adorna a muchos. Hasta ahora nadie, ni de arriba ni de abajo tomó distancia de semejante delito. Tampoco la Justicia, no obstante toda la publicidad que tuvo. Está clarísimo cuál es el método elegido por algunos, para acompañar los proyectos del gobierno. Así nos impondrán su ideología, así terminaremos con la grieta. ¿Esa es la unidad que se pregona? Eso es utilizar el miedo y la barbarie, que si no se repudia hay complicidad. Pobre Argentina”.

Tablets

UNA LECTORA

“Pienso que no es momento para que el gobierno gaste dinero en regalar tablets. Hay que ayudar a la clase media que tiene negocios y piensa cerrar porque no saben de dónde sacar plata para seguir pagando a sus empleados, que no trabajaron, ¡pero hay que pagarles igual! ¿Es que no saben en qué hay que ocupar el dinero en estos momentos tan críticos? ¡¡¡Esos negocios son los que dan empleo!!!”.

Llegan cartas

Cuarentena, otoño y despedida

Ferreira C. Omar

Te quedaste triste y esperando

maquillado de ocre y purpurina.

Tu mirada fija en mi ventana

a cuestas con tu frío y tu neblina.

A través del cristal que me lastima

te miro vagando noche y día.

En mi hogar... prisión imaginaria

soy prisionero casual de la rutina.

Nuestro encuentro se fue de madrugada

la bufanda del fracaso en él lucía.

Tras su huella siento que te marchas

juntando el ocaso en cada esquina.

Perdoname otoño buen amigo

por haberte dejado olvidado.

La cuarentena fiel a sus principios

ha cerrado en mi alma su candado.

El tiempo fue borrando la cordura

mi paciencia dormita en el regazo.

He de escapar vestido de “locura”

Antes que partas, te daré un abrazo.