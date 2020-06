El perjuicio económico por el aislamiento ante la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los críticos de las medidas oficiales dicen que la cuarentena atenta contra la vida. Y los defensores de la política oficial advierten que si no se privilegia la salud, el colapso económico sería mayor.

Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, dijo que si bien “es cierto que en algunos aspectos la pandemia te genera problemas en la economía, como en el sector exportaciones, no es todo tan lineal”.

Y criticó el discurso presidencial, al expresar que “lo cierto es que nadie puede transitar, puede abrir, nadie puede vender, otros no pueden producir, y eso es específicamente a causa de la cuarentena”. El referente de la consultora Orlando Ferreres y Asociados criticó el discurso presidencial, al sostener que “lo que más frena la economía es que no hay ventas, porque no hay gente para venderle y eso produce un gran efecto negativo, porque aunque sea cierto que la gente está muy retraída por la crisis, tampoco puede actuar económicamente.

“Es cierto que la Argentina, como dice el FMI, tendrá una caída similar a la de Francia o Italia”, dijo Spotorno, pero advirtió: “Vamos a ver cómo termina el año, porque hay mucho camino por recorrer”, al sugerir que las naciones podrían recuperarse rápido.

Spotorno afirmó que a la Argentina “la salvó mucho la cosecha, porque el campo no se detuvo por la pandemia y le puso un freno al piso de la caída de la economía”. Consideró “obvio que la pandemia perjudica la economía, pero cuando empezó la Argentina no podía pagar una cuarentena como la que se mandó, generando pérdidas económicas y mucha mayor destrucción”.

Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones, sostuvo que “la cuarentena obligatoria es un delito contra el derecho natural del ser humano”. Cuestionó la decisión por considerar que se decidió una “cuarentena obligatoria” que “atenta contra la vida misma que se dice defender”.

Damian Di Pace, director de Focus Market, dijo que “ni en el peor de los escenarios previstos se avizoraba una situación como la que está pasando el comercio minorista en la Argentina a raíz de los enormes perjuicios que causan las restricciones de la cuarentena”.

La “falsa antinomia”

Agustín D’Attellis, de línea heterodoxa, consideró “falsa la antinomia salud o economía”, y dijo que es mentira lo que algún sector pretende decir de que “el Gobierno está encaprichado en cuidar la salud”. “Cuidar la salud en términos económicos también es conveniente, porque si no el colapso económico sería mucho más grande”, advirtió.

Expresó que “la única alternativa es el aislamiento social y es el camino correcto”, aunque entiende “que tiene un costo económico altísimo”. “Los países que privilegiaron la economía van a tener un costo económico igual o mayor al de la Argentina, como Italia, Francia y España, pero con un mayor número de muertos, y hay que privilegiar la vida sobre la economía”, dijo.

Admitió que “sin duda lo que está pasando es dramático, cierran comercios, industrias que no pueden producir y va a costar muchísimo poder salir de esta crisis”. D’Attellis agregó que “además a la Argentina le juega en contra, que cuando cuando llega la pandemia, nos agarra en un muy mal momento por la política del gobierno anterior, que había debilitado mucho el mercado interno, con inercia inflacionaria y una economía en recesión muy complicada.

“Más allá del freno de la actividad por la pandemia tenemos que salir también de un freno a la actividad con una dinámica recesiva de cuatro años”, añadió criticando al gobierno anterior. D’Attellis opinó que “la salida va a costar mucho mas porque a diferencia de otros países, tenemos cerrado el crédito exterior, por el endeudamiento que generó el gobierno anterior”.