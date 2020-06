Virgina Zonta pretende demostrar que los sueños pueden volver a concretarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La voleibolista nacida en nuestra ciudad ya tuvo la experiencia de participar en un Juego Olímpico: fue hace ocho años en Londres, pero ahora tiene en mente volver a vivir esos mágicos momentos. Para eso, junto a Brenda Churín, tendrá que clasificar durante la disputa de la Continental Cup, el año que viene. Por ahora, practica beach volley con Victoria Pozo, integrante de la selección juvenil de nuestro país.

Para quien practica, sigue o le gusta el vóleibol (sobre todo el beach volley), para el periodismo especializado, para sus amigos y allegados, y para quienes tenemos el placer de conocerla, quizás no sea necesario; no obstante, al nombrar a Virginia Zonta, muchos puedan tener una vaga idea de quién es o a qué se dedica.

Sin embargo, también existe una cantidad (demasiada diría, lamentablemente) de personas que no la conocen, pero para eso me contacté con ella (confieso que por primera vez), para que, a sabiendas de que no iba a recibir una respuesta negativa, hagamos enterar a toda esa gente que no tiene información sobre ella, quién es, a qué se dedica, pero sobre todo por qué motivo la convoqué para realizar esta entrevista.

En principio, hay que decir que Virginia Zonta nació hace 30 años en nuestra ciudad, y además de ser ingeniera química, egresada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, integra la Selección Argentina de Beach Volley desde hace casi 10 años.

Pero hace ocho logró lo que todo deportista sueña, participar en los Juegos Olímpicos, algo que cumplió en 2012, en Londres (Inglaterra); también disputó los Juegos Panamericanos de Guadalajara (México) 2011, los Juegos Odesur Santiago (Chile) 2014, los Juegos Suramericanos de Playa Manta (Ecuador) 2011 y Vargas (Venezuela) 2014.

Arrancó a los nueve años jugando el vóleibol tradicional en el Club Banco Provincial, hasta que a los 14 descubrió el beach volley, mezclándose con amigos en la playa. La convencieron (aunque no les costó mucho) para participar en un torneo y desde ahí no dejó de entrenar. Igualmente al principio practicaba ambas disciplinas, en el invierno le dedicaba más tiempo al “indoor” y en el verano “rumbeaba” a las arenas de nuestras playas.

Y por supuesto, los buenos resultados hicieron que participara en certámenes organizados en otras provincias. La decisión de “entregarse” al beach volley la tomó hace 10 años, cuando pudo clasificar a los Juegos Panamericanos del año siguiente, en Guadalajara (México).

El diálogo mantenido con Virginia fue mediante Whatsapp. El recurso utilizado respondió al respeto por el distanciamiento obligatorio que rige en plena pandemia de Covid-19, y lógicamente, la primera consulta tuvo que ver con el aislamiento, que en la presente fase permitió que pueda entrenar en su hábitat, la arena.

—¿Cómo te trató la cuarentena?, ¿la sufriste o la superaste lo mejor que pudiste?

—La verdad es que se hizo bastante larga. Las últimas semanas fueron las más difíciles porque nunca estuve tanto tiempo encerrada y sin poder entrenar al aire libre como estoy acostumbrada. Además la vida sólo se reducía a estar entre cuatro paredes. Eso sin dudas fue lo que más me costó, traté de mantener mi vida normalmente, de entrenar adentro de casa, de seguir con los hábitos de mis actividades laborales, tratando de respetar los horarios y la rutina que una llevaba antes de que comenzara todo esto.

—¿De qué manera te entrenaste mientras no tenías el permiso para hacerlo en la arena?

—Estuve entrenando adentro de casa. El preparador físico de la selección nos enviaba un plan cada semana, lo hacíamos de lunes a sábado. Algunos días eran trabajos más de fuerza y otros más aeróbicos. El plan estaba basado para realizarlo con elementos que teníamos en casa, como botellas y baldes con agua. Muchos de los trabajos eran con nuestro propio peso corporal.

—Dentro de las limitaciones, ¿creés que los trabajos fueron buenos?

—La verdad es que entrené muy bien, pese a las circunstancias se pudo aprovechar el tiempo de la mejor manera, ya que ahora que retomé el gimnasio, si bien no puedo decir que estoy igual que antes de que comience la pandemia, me siento realmente bien.

—Ahora que ya están habilitados los deportistas clasificados y los que buscan clasificar a los JJ.OO., ¿cómo y con quién entrenás?

—Ahora estoy entrenando con Victoria Pozo, que también es una chica de la Selección Argentina juvenil. Lo estamos haciendo en la costanera oeste, detrás de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad; y también retomé la rutina en el gimnasio, que es otra cosa fundamental.

—¿Pensás que estos tres meses de cuarentena influirán en tu rendimiento o es lo mismo para todas?

—Creo que esta pandemia nos afectó a todos de la misma manera. Algunos países tuvieron la posibilidad de volver antes que nosotros, pero asimismo ellos habían arrancado la cuarentena un poco antes, por eso pienso que nos afectó a todos igual. Intentamos aprovechar la situación lo mejor posible y como tenemos todo un año para el Preolímpico, clasificatorio para los Juegos, creo que vamos a tener el tiempo suficiente para ponernos a punto nuevamente.

Camino a Tokio

—A propósito de eso, ¿adónde y cómo se disputarán?, y ¿con quién formarás dupla?

— Antes de la pandemia, el Preolímpico estaba programado para jugarse en San Juan, pero con estos cambios la nueva fecha todavía no está definida como así tampoco la sede. Calculo que más cerca de la fecha se decidirá. Ojalá se confirme como estaba planeado acá en Argentina, porque jugar de local es totalmente diferente. Este torneo de clasificación, que se llama Continental Cup se juega con dos equipos por país, y ambos equipos suman puntos, en ningún momento se enfrentan los equipos del mismo país, es una competencia entre dos equipos formados por dos parejas cada uno, yo soy parte del Equipo 2 de Argentina. Hago dupla con Brenda Churín, que es una chica de La Plata.

—¿Ya sabés quiénes serán las rivales?

—Nosotras ya estamos clasificadas para la instancia final de la Continental Cup. Resta jugarse una etapa previa en la cual nosotras no competimos. A esa etapa la juegan Venezuela, Chile y Paraguay. De ahí, dos equipos pasarán a jugar la instancia final con nosotras, Colombia y Brasil. En total somos cinco países los que jugamos la última instancia. La ventaja que tenemos es que si Brasil clasifica con sus dos equipos por circuito mundial, no participará de esta instancia final.

Sueño renovado

—Ya tuviste la experiencia de lograr la clasificación a Londres hace 8 años y en Santa Fe, ¿es una ventaja tener ese antecedente para el próximo intento?

—Sí, yo creo que la experiencia suma mucho en este tipo de competencia. Siempre digo que me gustaría tener la experiencia que tengo ahora pero con 10 años menos, pero así es la ley de la vida, al crecer uno tiene mucha más confianza en sí mismo porque las mismas experiencias te van dando esa confianza. Para este tipo de competencia, en la cual se está jugando algo muy importante como la clasificación a un Juego Olímpico, la experiencia suma mucho.

—Lógicamente el objetivo primordial es clasificar nuevamente, ¿qué significaría para vos volver a lograrlo?

—Creo que como deportista una siempre quiere dar lo mejor, y la verdad es que repetir la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos sería algo increíble. Estamos trabajando con ese objetivo en nuestras mentes.

—Ya que estamos..., ¿qué cosas no olvidarás nunca de los JJ.OO. de Londres?

—Haber jugado un Juego Olímpico fue la mejor experiencia deportiva que tuve en mi vida, pero lo sería para cualquier deportista, porque es la máxima competencia, en donde están los mejores del mundo. Tengo muchísimos recuerdos, cada momento que se vive ahí es un recuerdo imborrable, desde entrar a un estadio con 15.000 personas alentando, y saber que del otro lado de la pantalla está todo un país también alentando por nosotras es lo que más te motiva para entrar a la cancha y dejar todo.

Creció mucho, pero falta

—Dada tu experiencia, ¿qué es lo que todavía le está faltando al deporte amateur?

—Pienso que el beach volley creció mucho en Argentina en los últimos años, se está trabajando bien y mucho en el desarrollo. Se crearon escuelas deportivas o centros de entrenamientos en diferentes puntos del país. También aumentó la cantidad de torneos locales y regionales, y casi todas las provincias tienen un circuito, eso hace que haya mayor cantidad de competencias, que es algo fundamental para el desarrollo. Lo que estaría faltando es un circuito nacional más fuerte, que creo que sería el próximo objetivo, si eso se lograra subiría el nivel de Argentina. En el orden mundial, las potencias son aquellos países que tiene un buen circuito nacional.

“Las medidas fueron acertadas”

—Sos ingeniera química y por eso me animo a preguntarte, ¿qué opinión tenés sobre la pandemia de coronavirus y las decisiones que se han tomado?

—La pandemia nos sorprendió a todos, nadie se imaginó alguna vez que el país se iba a paralizar por completo, en realidad que se iba a paralizar el mundo. De todos modos creo que las medidas que se tomaron fueron acertadas y correctas, nos permitió preparar el sistema de salud, y gracias a Dios en Santa Fe estamos bastante bien. Lo que considero es que tenemos que actuar responsablemente, ya que se habilitaron un montón de cuestiones gracias a que no hay muchos casos, pero tenemos que seguir siendo conscientes de la situación y cuidarnos cada uno de manera individual, porque de ese modo estamos protegiendo al otro.