Domingo 28.06.2020 - Última actualización - 12:33

La experiencia de Virginia Zonta en los Juegos Olímpicos Recuerdos y anécdotas inolvidables de Londres 2012

Si bien la respuesta es recurrente de cada uno de los deportistas que tuvieron la posibilidad de participar en Juegos Olímpicos, la oportunidad de saber qué vivió Virginia Zonta hace ocho años en Londres había que aprovecharla. A lo primero que se refirió la atleta santafesina fue la Villa Olímpica: “Es como una ciudad en la cual están los mejores deportistas de cada disciplina de todo el mundo, cruzarte con los atletas que una siempre admiró, a los que sólo los veías por televisión, y en ese momento pensar ‘yo estoy acá y estoy de igual a igual con cada uno de ellos’ es una experiencia única”.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió de Londres 2012?

—Sin dudas, la humildad de todos los atletas. Por ejemplo, previo a la inauguración de los Juegos, estábamos reunidos los deportistas argentinos para ir todos juntos caminando hasta la ceremonia de apertura, y en un momento se me paró al lado Del Potro y me empezó a preguntar qué deporte hacía, cómo entrenaba, cómo era jugar en la arena; o sea, empezó a interesarse en mi deporte siendo que para mí es uno de los deportistas referentes de Argentina, y que se interese por este deporte tan pequeño fue algo que me sorprendió muchísimo.

—Es lo que decías sobre estar codeándote con quienes admirabas viéndolos por televisión...

—¡Claro...! Otro momento que no me olvido más fue cuando iban caminando ‘Manu’ Ginóbili con Luis Scola y varios de la selección de básquet, y lo paramos a ‘Manu’ para pedirle si nos podíamos sacar una foto con nosotras y enseguida dijo que sí, y ahí nomás Scola me dijo: ‘Dame, yo se las saco’, pero le dijimos que no, que él también se ponga para la foto, que la queríamos con todos ellos. Eso te demuestra la simpleza de todos los deportistas, eso es lo más lindo de este tipo de competencias.

—No puedo dejar de preguntarte sobre alguna anécdota que recuerdes...

—Es algo que nos pasó mientras estábamos jugando contra Estados Unidos, que era uno de los candidatos a medalla (finalmente ganaron la de bronce). En un momento todo el público de Inglaterra empezó a alentarnos a nosotras, gritando ¡Argentina!, ¡Argentina! Nosotras nos mirábamos sorprendidas. Después, viendo la grabación del partido, escuchamos a Gonzalo Bonadeo en la transmisión diciendo: ‘¿Escucho bien?, ¿todo el público de Inglaterra está alentando a Argentina?’, la verdad es que ese fue un muy lindo momento, porque adentro de la cancha se sentía realmente que estaban alentándonos.

El apoyo necesario

Virginia Zonta no quiso olvidarse de quienes no pisan la arena pero sin dudas son piezas fundamentales para que ella pueda pensar sólo en el objetivo de clasificar a los JJOO de Tokio a disputarse el año que viene. En primer lugar, destaca el apoyo de su familia, que la acompaña desde que se inició en este deporte, que recordemos es totalmente amateur. Si bien ha recibido algunas becas de parte de la provincia y la municipalidad, por las cuales está muy agradecida, muchas veces no alcanzan, por eso es necesaria la ayuda privada de parte de instituciones, como por ejemplo de UPCN Santa Fe y del Sindicato de Luz y Fuerza.

Hay equipo

Virgina Zonta forma parte del Equipo 2 de Argentina, que completa con Brenda Churín, jugadora de Estudiantes de La Plata. El Equipo 1 está compuesto por la entrerriana Ana Gallay (ex dupla de Virginia) y la sanjuanina Fernanda Pereyra.