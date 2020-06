La economía después de 100 días de cuarentena

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nadie tiene dudas sobre las consecuencias de la pandemia. Las víctimas fatales, los contagiados, el perjuicio económico y el deterioro social, aparecen a simple vista cuando se intenta proyectar un cuadro de situación que tiene algo destacado, al menos hasta hoy: lo único fehaciente es que sabemos cuándo llegó al Covid 19 a la Argentina. No sabemos cuánto tiempo se quedará. Y si responder esta pregunta no es fácil para los infectólogos, mucho menos lo es para los economistas. Habrá que convenir que la situación económica, por decisión del gobierno nacional, estuvo siempre en un segundo plano de la consideración oficial porque, adecuadamente, se privilegió la salud de los argentinos. Eso no está en discusión para el grueso de la sociedad. Ocurre que después de 100 días de cuarentena, con lo que ésta significó como novedad impuesta en el país, los balances ya comienzan a aflorar. Y cada argentino parece tener sus recetas y sus números.

Fue el Presidente quien sostuvo que “un negocio se puede reabrir pero una muerte es irreversible”. Pasado algo más de 3 meses y encarando el cuarto, parece no estar todavía claro si miles de empresas o negocios podrán reabrir sus puertas. Muchos ya anunciaron que no volverán a la actividad por lo que se perderán cientos de miles de empleos y el valor que los mismos generaban al resto del aparato. Solo de tener en cuenta estas referencias se puede inferir que aumentará la pobreza, el desempleo y el asistencialismo.

El primer dato que surge con nitidez es una estimación: a lo largo del año se habrán perdido unos U$ S 50.000 millones, en términos de PBI. En consecuencia, tenemos que entender que deberemos afrontar la post-pandemia con una actividad empequeñecida y costos sociales muy superiores a los planes de ayuda del Gobierno. Más allá de las flexibilizaciones, convengamos que la cuarentena abarca toda la Argentina, aunque en forma atenuada a la mayor parte de la geografía. Debe recordarse que entre el decreto 297 que puso en lista al inicio 24 sectores “esenciales” y las dos primeras extensiones de la cuarentena, hasta el 26 de abril, las actividades “permitidas” se ampliaron a 59. El dato saliente es que las medidas más “duras” que se anunciaron el viernes inciden en la zona donde se desenvuelve casi el 50% de la población del país, y generan una proporción mayor de la generación de riqueza por año léase PBI-. El gobierno prefiere apuntar que el 75% de la industria argentina no tiene restricciones y el 81% de los comercios funcionan con normalidad. Entonces, la pregunta es obligada: ¿por qué hay una sociedad y una economía exhaustas? Quizá porque muchos locales comerciales y pymes no pudieron soportar 100 días sin facturación y con altos costos fijos; tal vez porque miles de trabajadores buscan readaptarse a lo inesperado y muchos saben que no volverán al mercado formal, por edad o por especialización. Es muy cierto que la economía ya venía mal. Una referencia: en el primer trimestre el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 5,4%, dato que no fue casi afectado por la cuarentena, que abarcó apenas los últimos 12 días, de los cuales sólo 4 fueron hábiles.

La realidad está mensurada en los siguientes datos: Según IPA (Industrias Pyme Argentinas) 17.798 pequeñas y medianas empresas ya habían cerrado hacia fines de abril y según la Cámara de Comercio Argentina, unos 100.000 negocios de todo el país no volverán a abrir tras la pandemia. Por si faltan ejemplo, está el que reflejó la industria automotriz: en abril y por primera vez, no fabricó ningún vehículo. También en ese mes la actividad industrial de las Pyme, según la Came, cayó 52% interanual y en mayo 35%. En ambos meses el uso de la capacidad instalada fue bien inferior al 50%.

También en abril, el conjunto de la actividad manufacturera cayó 19,9%, según Fiel. Habrá que sumarle la menor venta de combustibles (50% promedio hasta el viernes), 83% de menor actividad hotelera-gastronómica, el total cierre del turismo -donde muchas empresas anuncian el cambio de rubro como intento de subsistencia- y otras tantas actividades desglosadas y con signos fuertemente negativos.

Las consecuencias sociales están a la vista. El Observatorio de Deuda Social de la UCA estimó que durante la cuarentena unas 900.000 personas (básicamente en el sector informal) perdieron su ocupación y la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron el informe “Covid-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental” en el que proyectaron que la pobreza infantil, que a fin de 2019 ya era de 53%, se elevará a fin de año al 58,6%, según recordaron varios informes privados. Como se pudo observar, estos datos son la foto de hoy. Dependerá del tiempo que se extienda la pandemia, más allá que los resultados sigan siendo muy negativos.