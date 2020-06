https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.06.2020 - Última actualización - 17:13

17:10

A pesar de los aplazamientos que impuso la pandemia de Covid 19, son varios los proyectos en pie para 2021 centrados en las historias reales de personajes que dejaron su marca en la historia. Entre los más conocidos figuran Enzo Ferrari, Elvis Presley y María Callas.

Las películas biográficas que se vienen Vidas que merecen ser contadas A pesar de los aplazamientos que impuso la pandemia de Covid 19, son varios los proyectos en pie para 2021 centrados en las historias reales de personajes que dejaron su marca en la historia. Entre los más conocidos figuran Enzo Ferrari, Elvis Presley y María Callas. A pesar de los aplazamientos que impuso la pandemia de Covid 19, son varios los proyectos en pie para 2021 centrados en las historias reales de personajes que dejaron su marca en la historia. Entre los más conocidos figuran Enzo Ferrari, Elvis Presley y María Callas.

La factoría de los sueños no se detiene. Aunque la pandemia de coronavirus, que mantiene al mundo en vilo desde hace poco más de un semestre, obligó a redefinir plazos y a modificar esquemas de trabajo, distintos proyectos siguen en pie y anticipan un 2021 con muchas novedades. Entre las que figuran una serie de biopics (películas biográficas) inspiradas en personajes que dejaron, de un modo u otro, alguna marca significativa en la historia. De acuerdo a las distintas publicaciones especializadas, a lo largo del año que viene y en la medida en que se vaya normalizando la situación sanitaria, estarán en pantalla o en etapa final films consagrados al empresario Enzo Ferrari, a los cantantes Elvis Presley y María Callas y al compositor Leonard Bernstein, entre otros.

Hace pocos días la revista Variety reveló que el actor Hugh Jackman (conocido fundamentalmente por su labor como Wolverine en la serie de películas de X-Men) está prácticamente confirmado para ponerse en la piel del empresario y piloto de autos Enzo Ferrari, fundador de la escudería y la marca de autos de lujo que llevan su nombre. El film centrado en esta legendaria figura se basará en el libro “Enzo Ferrari: The Man and The Machine” de Brock Yates publicado en 1991, contará con la dirección de Michael Mann (“Fuego contra fuego”, “El informante”) y empezaría a rodarse el año próximo. Con el título provisional “Enzo Ferrari”, la historia estará ambientada en el verano de 1957, en el mayor momento de crisis del protagonista, fallecido en 1988.

Otro gran proyecto que se encuentra en sus prolegómenos e involucra a una ex actriz de X-Men es “Bad Blood” de Adam McKay, que tiene como protagonista a Jennifer Lawrence (“Joy”, “American Hustle”). Se trata de un biopic que aborda la compleja historia de la empresaria e ingeniera química Elizabeth Holmes, que fundó en 2003 Theranos, una de las compañías más importantes de Silicon Valley, dedicada a la tecnología médica y el análisis de sangre, y que a la larga resultó ser un fraude, con repercusiones escandalosas.

Músicos

En etapa de producción y con fecha de estreno para el mes de noviembre de 2021, aparece en diversos medios especializados información vinculada a un film biográfico sobre Elvis Presley, considerado el rey del rock y una de las figuras icónicas de la música popular del siglo XX. La dirección de este proyecto está a cargo de Baz Luhrmann (“Moulin Rouge”, “El gran Gatsby” y “Australia”) y en el reparto confirmado hasta ahora aparecen figuras de peso como Tom Hanks y Maggie Gyllenhaal (“The Dark Knight”).

También relacionada a la música, pero desde otro plano, para 2021 está en proceso “Callas”, escrita y dirigida por Niki Caro (“Anne with an E”), inspirada en la cantante de ópera de origen griego Maria Callas, (1923-1977), considerada en forma unánime como la cantante de ópera más eminente del siglo XX. El papel protagónica recaería en la actriz Noomi Rapace, conocida su labor en las adaptaciones suecas de la saga “Millennium”.

“Bernstein” es otro biopic que cuenta con credenciales para convertirse en éxito. Escrita, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper (“American Hustle”, “American Sniper” y “A Star Is Born”), será distribuida por la plataforma Netflix y contará desde principios de año con la producción de los reputados directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips. Se trata de una película sobre la vida y la obra de Leonard Bernstein (1918-1990), compositor, pianista y director de orquesta de origen estadounidense, que llegó a dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York y compuso la banda sonora para filmes antológicos como “West Side Story” y “Un día en Nueva York”.

Pioneros

Dos hombres visionarios que vivieron entre fines del siglo XIX y principios del XX son la materia prima en torno a la cual se van a moldear otros filmes biográficos que se estrenarían en 2021 y hoy se encuentran en instancia de producción. Uno es “Shackleton”, que reconstruye la vida del legendario explorador irlandés Sir Ernest Shackleton (1874-1922), quien exploró la Antártida con muchas limitaciones a comienzos del siglo XX. El actor británico Tom Hardy

(“The Dark Knight Rises”, “Mad Max: Fury Road”, “Venom”) estaría al frente del elenco. El otro es “Flying Horse”, dirigida y protagonizada el oscarizado Gary Oldman (“Batman Begins”, “Darkest Hour”), inspirado en la vida del fotógrafo Eadweard Muybridge (1830-1904) cuyos experimentos sobre la cronofotografía sirvieron como base para el posterior desarrollo del cinematógrafo. Cine que hablará sobre cine.

Cinco biopics clásicos

Las películas realizadas a lo largo de la historia del cine inspiradas en vidas de personajes famosos son muchísimas, pero en las líneas que siguen puntualizamos una decena que podríamos ubicar entre las imperdibles. “Napoleón” (1927) dirigida por Abel Gance y basada en la vida del militar y estadista francés, abrió nuevos rumbos en los años ‘20. “Lawrence de Arabia” (1962) tradujo parte de la historia del legendario militar, arqueólogo y escritor británico T.E. Lawrence en una superproducción a cargo de David Lean. “Gandhi” (1982), la impresionante y detallada historia del pacifista y pensador hindú que rodó Richard Attenborough, se puede encontrar en Netflix. En “Ed Wood” (1994), Tim Burton utiliza la vida del que está considerado como el peor director de la historia del cine para rendir homenaje al séptimo arte. Y “Lincoln” (2012) implicó la reconstrucción por parte de Steven Spielberg de las acciones del ex presidente norteamericano en favor de la abolición de la esclavitud, a partir de una monumental actuación de Daniel Day Lewis.