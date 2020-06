https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 28.06.2020

19:26

Elecciones municipales en Francia

La socialista Hidalgo retuvo la alcaldía de París en la segunda vuelta

Superó el 50% de los sufragios, por delante de la ex ministra conservadora Rachida Dati, que tuvo algo más de 31% de los votos, y de la también ex ministra "macronista" Agnès Buzyn, con 14%.

Crédito: Twitter



Crédito: Twitter

