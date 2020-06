Un crimen a traición

Aquél polémico "cambio de vereda"

“Cuando volví del Toulouse, yo sólo quería jugar en Unión, pero no me quisieron. Vignatti me insistía. Y el día que me confirmaron que no había lugar para mí en Unión, dije: ‘Ma’ sí... que se vayan a la c... de su madre’. Ya no me quedaban posibilidades de ir a ningún otro lado”, cuenta Darío. Y además, una historia repetida: no cobró el 15 por ciento de ninguna de las tres ventas.