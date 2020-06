https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.06.2020 - Última actualización - 17:48

17:41

"Fue el año mas triste de su vida", afirmó la cantante Katy Perry contó que pensó suicidarse tras romper con su prometido, Orlando Bloom

Katy Perry (35) está embarazada de su primera hija y tiene planes de casamiento con Orlando Bloom (43). Sin dudas, la cantante está atravesando uno de sus mejores momentos. Sin embargo, no siempre fue así y según reveló en una entrevista en el programa SiriusXM de CBC, el 2017 fue el año más triste de su vida.

Katy Perry, intérprete de Roar y quien estuvo luchando contra la depresión, contó que pensó en suicidarse después de terminar su relación con su ahora prometido. La decepción amorosa coincidió con un fracaso profesional.

Su disco Witness no consiguió los números que esperaba. Vendió 10 veces menos copias que Prism, el anterior. "Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé", dijo. "Mi carrera subía y subía, luego llegó el cambio, que no fue tan grande visto desde fuera, pero para mí fue un terremoto", aseguró la cantante

En ese duro momento, Perry decidió aferrarse a su fe: "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado. Pero encontré las formas de estar agradecida. Si las cosas se ponen muy duras, digo: '¡Estoy agradecida, estoy agradecida!'".

Bloom y la cantante se reconciliaron en 2018. Al año siguiente y para celebrar San Valentín se comprometieron. Si bien ambos estaban muy emocionados con la idea de casarse, los planes se postergaron por la pandemia de coronavirus.

La noticia de que se convertirá en madre llegó con el videoclip de Never Worn White, una de sus últimas canciones. La filmación termina con Perry mostrando su panza y acariciándola.

"Hay muchas cosas que suceden este verano. No solo daré a luz, literalmente. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Es probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar", confirmó en su cuenta de Instagram después del estreno del tema.

Si bien ya se sabía que Bloom y Perry estaban comprometidos, el tema hace alusión al especial momento personal que está atravesando la actriz. "De verdad quiero decir: 'sí, quiero'", dice parte de la letra.

Bloom ya estuvo casado con la modelo Miranda Kerr. Fruto de su matrimonio nació Flynn (9). Para Perry también también serán sus segundas nupcias. En 2010 se casó con el cómico británico Russell Brand, de quien se separó 14 meses después.