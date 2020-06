Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.06.2020

20:48

Separa la basura

RAMÓN CASTRO

“Al señor intendente le pido que, por favor, recuerde e insista que la separación de la basura es importante para nuestro maltratado planeta. Esto debe enseñarse en las escuelas, para que los chicos crezcan haciendo las cosas bien. Antes lo recordaban por la radio”.

Coronavirus

JUAN CARLOS YORIS, DEL CENTRO

“Creo que hay que llamar a la reflexión a las autoridades provinciales por las contradicciones que vemos y que leemos. Por un lado, el ministro de Gobierno, Borgonovo, ha dicho que llegan los dos meses críticos para el coronavirus, o sea julio y agosto. Pero Sonia Martorano dijo: los 3 meses más álgidos. Eso se extendería hasta la primavera; y es razonable pensar así. Al mismo tiempo, uno lee y escucha a la ministra de Educación y a las autoridades de su área que están pensando abrir las escuelas y hacer que nuestros nietos e hijos concurran a los establecimientos educativos, es decir, en los meses ‘álgidos’, en que los picos de contagio van a aumentar. Estoy preocupado por estas contradicciones; creo que el gobierno tendría que ser más responsable y cuidar la vida y salud de nuestros chicos y de los docentes”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“¿Cómo podemos organizar nuestras instituciones políticas, de modo que los gobernantes malos e incompetentes, a quienes tenemos que tratar de no elegir, pero a quienes sin embargo elegimos con tanta frecuencia, no puedan causar demasiado daño. Creo que solo planteando así la cuestión, podemos abrigar la esperanza de llegar a una teoría razonable de las instituciones políticas”.

Cajeros automáticos

DIEGO

“Quiero hacer un reclamo por cajeros automáticos a los que concurro habitualmente, del Banco Credicoop, de Junín 2600 y de Lavaisse 610, en la UTN. En ambos casos, tienen las puertas de acceso rotas; otro tanto es la mugre en todo el espacio, teclados, etc., donde todo el mundo toca. Nadie higieniza. Es un foco de contagio de cualquier cosa. Encima se traban las tarjetas o no tiene plata. Espero que este mensaje sirva para resolver estas falencias”.

Falta de respuesta

UNA LECTORA

“Estoy cansada de reclamarle a la Municipalidad y no tenemos respuesta. Entre Gorriti y Pje. Grandoli, desde Cafferata hasta Blas Parera es imposible salir y transitar. Está lleno de agua y barro. Hicieron un desagüe, dejaron la calle hecha pedazos y no vinieron nunca más. Y los vecinos de Grandoli salen a tirar la basura a Gorriti y está la calle cortada completamente, por el agua que hay y la basura. Pido que el diario venga a hacer una nota. Además, de noche es una boca de lobos, no hay ni una luz; porque los que vinieron a hacer el desagüe hasta voltearon un poste y quedó todo ahí. O sea que desde el hospital Iturraspe hasta Cafferata por Gorriti es imposible transitar. Está la subcomisaría 17, Bomberos, la alcaidía, todo sobre Gorriti. Allí hasta dejaron una boca de tormenta abierta, siendo un gran pozo de 3 x 2, donde tendrían que haber puesto una bomba pero no sé por qué inconveniente no lo hicieron...”.

Infracciones

MANUEL

“Intendente Jatón: esquinas problemáticas si las hay: Salvador del Carril y Gral. Paz, Salvador del Carril y A. del Valle. La cartelería: no estacionar, no girar en U, no girar a la izquierda ¿para qué está? Se cometen todo tipo de infracciones, hasta estacionan en la vereda... y nunca hay un inspector municipal. Lo mismo en Agustín Delgado y Gral. Paz, en la esquina del Banco. ¿No se pueden enviar inspectores municipales para que recorran la zona? También creo que habría que sancionar a las empresas de colectivos, que parece que ya se olvidaron de la pandemia: bastante gente parada y sin tapabocas; y lo de siempre: la mugre que tienen los coches. No nos limpian y menos los desinfectan. Parece que aquí no pasó nada... Otro tanto son los cajeros automáticos: se caen de mugre”.

Vacuna antigripal

MARÍA MITCHELL

“A la ministra de Educación y al gobernador de la provincia de Santa Fe: escuché en un noticiero que la ministra exigiría que todos los docentes volviéramos al aula con la vacuna antigripal colocada. Digo lo siguiente: 1°) la vacuna no se consigue, está en falta; 2°) a la vacuna ¿la tendremos que pagar también los docentes?, ¿también va a salir de nuestro bolsillo, como la compra de computadoras, el pago de Internet, etc., para poder dar clases? Quiero creer que Nación, Provincia, o en su defecto los gremios, que tienen con qué, comprarán las vacunas y serán ellos las que nos la provean, no que nuevamente tenga que salir de nuestro salario. Gracias por el espacio”.

No podemos despilfarrar recursos

MARTÍN GÓMEZ

“He escuchado en un noticiero que el gobernador Perotti va a permitir la llegada de enfermos de coronavirus a Santa Fe procedentes de la provincia de Bs. As. Perotti responde a todos los santafesinos, lo hayamos o no votado, y nuestros escasos recursos en salud son notorios para despilfarrarlos en compatriotas de otro lado. La provincia de Bs. As. es la que más recibe del tesoro nacional, cuadriplica a Santa Fe, todo para los planeros, todo para Bs. As., entonces ¿cómo es que el gobernador piensa actuar de esa manera?, ¿y nosotros? Lo que se va a lograr que es que nos van a contagiar en Santa Fe. Encima hay muchos santafesinos que ni siquiera lograron vacunarse contra la gripe, porque no consiguieron vacunas. Que los porteños se queden en sus lugares, que no nos vengan a contagiar a nosotros”.